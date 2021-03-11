打槍復合罔腰！鳳梨身邊有「好朋友」 曾收裸照示愛
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-11 13:43:54｜2021-03-11 13:53:59
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鳳梨慎選通告，爆紅後上過政論節目《突發琪想》，也有戲約找上門，但他不急著踏入演藝圈，一是旗下員工20人靠他養活，他說：「我知道我風波過了就不會紅，這不是我的本業，如果一腳踏進來沒有紅，不是很倒楣？」二是電視尺度嚴格把關，不能隨性罵髒話，讓他覺得拘謹，「所以我不愛上節目，還是想做我自己」。
對於粉絲好奇他的學歷、感情，鳳梨說自己是嘉義高工畢業，圈內可有理想型？鳳梨說氣質型的主播邱薇而讓他滿好奇，有注意到邱主播的豐滿上圍嗎？鳳梨妙答：「我沒有注意這件事。」而他爆紅後也遇過女粉絲傳裸照瘋狂示愛，鳳梨笑說：「我還是會看，但約出去就沒有過。」罔腰假孕被罵翻，鳳梨說：「我有傳訊跟她講，不要混亂社會，她要不要理我是她的事，她的圈子有些人我不認同。」會不會跟對方復合？他斬釘截鐵說不會，並透露感情狀態不明，身邊已有「還沒確認關係」的好朋友。
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