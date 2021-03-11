美中高層18日會晤 王定宇躲臉書發文：應密切注意
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-11 14:38:12｜2021-03-11 14:40:03
已婚的民進黨立委王定宇日前遭週刊爆料疑似與民進黨發言人顏若芳同居，王定宇連日來躲避媒體不公開出面回應地下情疑雲，今（11）日則是透過臉書發文，呼籲應該密切注意美中高層18日會晤與澄清監察院財產申報的烏龍。
美國務卿布林肯與國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪與中國外交部部長王毅會面。王定宇在臉書發文指出，拜登政府進行首次「美中外交高峰會議」，引起各界關注，美中首次會議前，拜登政府做了支持台灣參加世衛、美艦3度通過台海等行為，王定宇研判，峰會主題很難想像美中會往和緩緊張方向發展，這些對世界影響很大，對台灣亦然，應該要審慎、密切關注發展。王定宇隨後在發文指出，在國會辦公室，邀集國防部相關單位、當事人，協調軍中漸凍人個案相關權益事項。下午則是發文澄清財產申報烏龍，108年與109年財產申報一模一樣，原來是監察院財產申報處「109年財產申報下載監察院資料時，誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣」，監院已經打電話向他致歉。儘管王定宇一日發多篇文章，許多網友人在下面留言呼籲他出面說明，網路節目「政經關不了」的小編也呼籲王定宇出來說明「同居門」。王定宇原訂今日下午3點前往三立「新台灣加油」節目錄影，但是傳出為了躲避媒體，而改視訊連線。不過許多媒體記者仍在電視台外守候，擔心王定宇臨時出現在電視台。