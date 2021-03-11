美中高層18日會晤　王定宇躲臉書發文：應密切注意

已婚的民進黨立委王定宇日前遭週刊爆料疑似與民進黨發言人顏若芳同居，王定宇連日來躲避媒體不公開出面回應地下情疑雲，今（11）日則是透過臉書發文，呼籲應該密切注意美中高層18日會晤與澄清監察院財產申報的烏龍。

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美國務卿布林肯與國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪與中國外交部部長王毅會面。

拜登政府進行首次「美中外交高峰會議」，引起各界關注，美中首次會議前，拜登政府做了支持台灣參加世衛、美艦3度通過台海等行為，王定宇研判，峰會

在國會辦公室，邀集國防部相關單位、當事人，協調軍中漸凍人個案相關權益事項。下午則是發文澄清財產申報烏龍，108年與109年財產申報一模一樣，原來是監察院財產申報處「109年財產申報下載監察院資料時，誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣」，監院已經打電話向他致歉。