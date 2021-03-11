全台水情吃緊導致潑水節取消？侯友宜：視疫情、缺水情況
記者陳志仁／新北報導
2021-03-11 13:59:50
全台的水情吃緊，台南白河水庫的蓄水率甚至掛零，也攸關中和潑水節是否如期的舉辦；對此，新北市長侯友宜今（11）日表示，潑水節用水量並不是很多，將視著疫情及缺水的狀況，做好滾動式的檢討，及相關的配套措施，不過還是要拜託大家節約用水。
侯友宜今日在水利局長宋德仁的陪同下，視察中和藤寮坑溝的排水工程；外界關注全台的水情吃緊，每年四月舉辦的中和潑水節是否會取消？侯友宜回應，已責成相關單位視著疫情及缺水的狀況，做好滾動式的檢討、配套措施，及萬一疫情、缺水嚴峻，要考量延期或取消。侯友宜指出，新北市在整個區域的治理上，會提供更多的水資源，幫助較缺水的地方，板新水廠每天大概固定提供20萬噸的水給桃園，也希望在整個區域治理上，支援桃園及新竹缺水的問題；呼籲民眾一定要節約用水，就算北部不缺水，大家還是要珍惜水資源。潑水節是東南亞地區最盛大的傳統新年習俗，中和區南勢角一帶是緬僑居住最多的地區，華新街也逐漸形成南洋美食商圈；新北市政府自1998年起辦理潑水節的活動，去年因新冠肺炎的疫情，改以線上遊戲、AR互動及祈福卡的方式，讓民眾線上潑水。