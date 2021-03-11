高市警局擴大臨檢勤務 陳其邁：肅槍查獲溯源可破格晉升
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-11 14:26:15
高市警局為貫徹市長陳其邁強力打擊犯罪、杜絕槍枝危害的決心，高市警局新興分局於昨(10)日凌晨23時至今(11)日3時規劃區域性閉鎖式擴大臨檢勤務，同時由規劃場所周邊道路執行路檢，兩者聯合執行，並結合保安大隊警力，展現警方執法強度，陳其邁也特別在臉書PO文除提醒第一線執勤員警注意安全，更加碼鼓勵各轄區員警，只要有肅槍查獲溯源，一律可獲得破格晉升！
高雄市政府警察局新興分局為淨化治安，結合保五總隊警力，共計出動警力16車67人次，展現警方執法強度、威信，以維護社會秩序，保障安全環境。同時，保安大隊也自昨(10)日起，每日編排路檢點勤務12處，動用警力48人次，白天依各分局交通要衝或事故路段，夜間依各分局娛樂場所繁雜度編排路檢次數，運用每日治安發生數據隨時調整路檢點，即時針對治安熱區及熱點加強治安作為，提高見警率，以嚇阻街頭暴力，穩定民心。 陳其邁表示，市府由警察局規劃「專案掃蕩」勤務，針對治安熱點強力掃蕩，他認為，警察是社會治安先鋒，人民安全的靠山，一定要強力打擊犯罪，杜絕槍枝危害。陳其邁指出，治安只有一個標準，就是要讓市民安心，他下達4個指示，包括警察同仁執行臨檢丶路檢等各項作為，「自身安全」為第一要務；對於不法槍枝丶地下改造槍械工廠，希望警察局能以成立專案方式加強查緝並向上溯源；只要肅黑槍溯來源，一定從優從重獎勵，甚至獲得破格晉升。警察局長黃明昭也重申，警方全面加強肅槍溯源、針對高風險家暴對象落實查訪、提高見警率並採路檢、巡邏並行等方式，另就易滋事場所實施守望、特定營業場所採取強勢臨檢、不良幫派組織掃蕩等強力作為，對於各項不法、暴力事件絕對零容忍。