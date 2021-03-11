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福原愛駁偷吃　男星揪2句話「時間對不上」：前後矛盾

娛樂中心／綜合報導

2021-03-11 14:12:32

▲福原愛面臨婚姻、事業等考驗。（圖／福原愛推特）
▲福原愛面臨婚姻、事業等考驗。（圖／福原愛推特）
32歲福原愛背著老公江宏傑在日本私會男密友，還「同棟不同房」玩了3天2夜，不倫疑雲重挫形象，她藉日媒《女性SEVEN》週刊再度駁斥出軌，但一番說詞遭網友酸越描越黑，表演老師、男演員金勤發文諷刺：「所以妳其實讓大家明白了，這個關係已經好幾年了，沒錯吧！」
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▲福原愛與江宏傑很相愛。（圖／取自臉書）
▲福原愛（右）、江宏傑結婚4年多，育有1女1子。（圖／福原愛推特）
金勤點出福原愛澄清文的2段矛盾點，一是和男密友認識過程，「我們是在6、7年前一場晚宴認識， 那時我一點也不在乎他，因為是我朋友的朋友，在那之後就再也沒見過面，直到今年初回到日本，因為很多事導致我強大的精神壓力，便突然想起這個人，並主動聯絡他。」對此，金勤挑出令人匪夷所思的關鍵字，分別為「今年初、突然想起、主動聯絡」。
另一段是福原愛解釋搭上男友人的動機，「這幾年生活上持續碰到挫折，回到日本才逐漸恢復精神，他在各方面給了我許多援助。」金勤再抓「這幾年、持續、他援助妳」等關鍵字，大酸：「所以妳時間點的描述，前後矛盾有發現嗎？誰會記得一個6、7年前不熟的朋友？還找他來陪伴自己？所以妳其實讓大家明白了，這個關係已經好幾年了，沒錯吧！」（編輯：楊穎軒）
▲金勤是許多大明星的表演老師，影視代表作有電視劇《孽子》、電影《十七歲的天空》等。（圖／金勤微博）
▲金勤是許多大明星的表演老師，影視代表作有電視劇《孽子》、電影《十七歲的天空》等。（圖／金勤微博）
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