福原愛駁偷吃 男星揪2句話「時間對不上」：前後矛盾
娛樂中心／綜合報導
2021-03-11 14:12:32
32歲福原愛背著老公江宏傑在日本私會男密友，還「同棟不同房」玩了3天2夜，不倫疑雲重挫形象，她藉日媒《女性SEVEN》週刊再度駁斥出軌，但一番說詞遭網友酸越描越黑，表演老師、男演員金勤發文諷刺：「所以妳其實讓大家明白了，這個關係已經好幾年了，沒錯吧！」
金勤點出福原愛澄清文的2段矛盾點，一是和男密友認識過程，「我們是在6、7年前一場晚宴認識， 那時我一點也不在乎他，因為是我朋友的朋友，在那之後就再也沒見過面，直到今年初回到日本，因為很多事導致我強大的精神壓力，便突然想起這個人，並主動聯絡他。」對此，金勤挑出令人匪夷所思的關鍵字，分別為「今年初、突然想起、主動聯絡」。另一段是福原愛解釋搭上男友人的動機，「這幾年生活上持續碰到挫折，回到日本才逐漸恢復精神，他在各方面給了我許多援助。」金勤再抓「這幾年、持續、他援助妳」等關鍵字，大酸：「所以妳時間點的描述，前後矛盾有發現嗎？誰會記得一個6、7年前不熟的朋友？還找他來陪伴自己？所以妳其實讓大家明白了，這個關係已經好幾年了，沒錯吧！」（編輯：楊穎軒）