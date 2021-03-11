福原愛住高雄不開心？陳其邁：高雄、日本淵源深
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-11 14:20:16｜2021-03-11 14:33:01
福原愛與江宏傑婚變傳聞不斷，更有日媒分析，兩人婚後移居高雄居住較像鄉下，語言與生活習慣的隔閡，恐對福原愛這般年輕，住慣大都市的日本女性造成很大的心理壓力，對此高雄市長陳其邁則說，高雄其實是較接近日本的城市，還保留許多日治時期的地名與建築，日本人也很多，夫妻間的事情就不做評論。
陳其邁說，每個城市都有不同的發展歷史紋理，高雄還保留很多日治時期的地名，像哈瑪星就是當時的濱線「はません」，舊倉庫區等，都非常有日本人的味道，高雄的日本人也很多，所以才會有日僑學校，包括日商在高雄投資的金額也非常大，所以台日關係非常友好，像去年逍遙園開幕，也有很多日本人到那邊走走看看。而被問到日媒說高雄說台語的人太多，語言與生活習慣的隔閡造成生活上的壓力等說法，是否覺得對高雄不公平，會不會想「哭哭」，陳其邁則說「沒有」，在高雄也認識很多說台語的日本人，他們台語都講得非常好，甚至講得比中文好，很多老一輩的高雄人還都會講日本話，像「拖鞋」南部人很多人都會說 「スリッパ」，長期以來高雄跟日本人民所累積、交流的一些情感，不會因為這樣哭哭啦。