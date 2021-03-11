自來水管線老舊漏水嚴重 蔡其昌爭取汰換上千戶受益
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-11 14:46:38
台中市大甲區頂店里等4里及清水區中興里及靈泉里的自來管線已埋設超過20年，管線老舊且已逾使用年限，致區域管線漏水嚴重，地方一直困擾不已，立法院副院長蔡其昌今(11)日邀集台灣自來水公司第四區管理處長穆岳鈞、市議員施志昌、楊典忠、王立任及當地里長會勘大甲、清水二地自來水老舊管線汰換工程，爭取7100萬進行管線汰換，共計超過1300用戶受益，呼籲全民共同守護台灣珍貴水資源。
蔡其昌表示，目前這些里內之自來水管係依據當時用水情況佈設管徑40-150公釐塑膠管，管線老舊已逾使用年限漏水嚴重，他接獲地方反映後即向台灣自來水公司爭取經費。今自來水公司為解決該區域問題，已匡列7100萬經費規畫該區管線汰換計畫，將老舊管線滲漏問題解決，就會有多出來的水供人民使用。這次爭取7100萬經費，將既有的PVC塑膠管升級DIP鋼管，讓用水品質更安全，共同守護台灣珍貴水資源。施志昌說，老舊自來管線沒有滲漏破損，水壓不足問題也能同時改善獲得改善。工程完成後將可大大提升施工區域之水量、水壓之供水品質，另完竣後也要求自來水公司將路面重新刨除加封，提升道路品質。王立任、楊典忠議員呼籲全民共同節約用水，未來汰換工程進行時，若有新用戶申裝自來水可減少路修費支出，亦請里長協助宣傳。穆岳鈞提到，此次工程將全面汰換PVC舊管升級為DIP新管，管線口徑為100-200公釐，總計長度9690公尺，預計111年6月底前完工。