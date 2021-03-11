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比地球還老！隕石墜落在撒哈拉 研究發現有近46億年歷史

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-11 14:49:46

▲科學家研究發現，去年在撒哈拉沙漠發現的隕石「EC 002」，很可能有著比地球還古老的歷史，成分也比跟一般隕石不太一樣。（圖／翻攝自每日郵報）
▲科學家研究發現，去年在撒哈拉沙漠發現的隕石「EC 002」，很可能有著比地球還古老的歷史，成分也比跟一般隕石不太一樣。（圖／翻攝自每日郵報）
法國東部洛林大學領導的研究團隊，近日公布一項研究報告，去年墜落在撒哈拉沙漠的一塊隕石「Erg Chech 002」(簡稱EC 002)，經調查後發現約有46億年歷史，是已知最古老的太空火山岩，科學家相信，將有助於學界進一步探究早期太陽系的形成與運作之謎。
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根據英國《每日郵報》報導，這顆去年發現的古老隕石，重約70磅，呈棕褐色，上面佈滿面積不一的黃綠色斑點。來自法國和日本的研究團隊聲稱，EC 002曾經是液態岩漿，但經過10萬年的冷卻和凝固後，形成了70磅重的隕石，最終掉入地球。
報導並指出，EC 002含有鋁、鎂等化學成分，有別於大多數隕石的玄武岩材質，EC 002則是由火山岩構成，並可追溯到45.66億年前，比目前被認為的，地球已經存在了45.43億年還要早了些，也可能是現今已知最古老的磁性岩石。
研究團隊也仔細觀察了EC 002的光譜波長，並與史隆數碼化巡天(SDSS)的數據庫內的1萬個遙遠行星對比後，發現沒有任何一個行星能匹配；這代表產生該隕石的原行星，要不已經形成較大行星的一部分，要不可能就是被撞得粉碎或吸收，而EC 002就是過程中倖存的罕見隕石。
研究團隊已將研究成果刊登在《美國國家科學院院刊》上，相信它能協助科學界，揭示比地球更古老的行星，如何形成原始地殼等謎團。
 
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