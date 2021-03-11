縫合中市西、南區交通路網　國光路地下道填平啟動

配合鐵路高架捷運化，台中市政府建設局啟動5處地下道填平工程，縫合都市景觀、優化交通品質，108年至今已完成4座。第5座橫跨西、南兩區的「國光路地下道」填平工程今(11)日開工，9個月工期預計拆除建國南北路橋，使國光路與建國南北路形成平面路口，完工後不僅提高居民行車安全，更串聯綠空軸線及廊道，促進西、南區連結及區域發展。

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台中市副市長陳子敬今代表市長盧秀燕出席開工典禮，他表示，國光路地下道填平以後，可同時提升交通安全及解決淹水問題，且地下道填平搭配路橋拆除，不僅讓市民進出更方便，也能縫合都市景觀，感謝中央營建署補助7成經費，以及多位民意代表支持，讓工程得以啟動。

他提到，對於9個月施工期間難免衍生的不便，還請市民朋友多多體諒，提早改道並配合現場交通人員引導，讓工程順利圓滿完成。

建設局長陳大田指出，國光路地下道是西、南區的重要道路，也串聯台中往返南投的台3線，車流量大。過去受限於建國南北路及鐵路橫交，民眾通行不便，且易造成交通壅塞，未來填平後，可提升行車安全，並優化都市景觀。

陳大田說，建設局自108年底陸續填平太原路、圓環北路、建成路及五權路地下道，考量工程施作所帶來的交通衝擊，建設局特地將五權路地下道與國光路地下道錯開施工，在「施工品質不打折」的情況下，高效率讓五權路於農曆年前通車，並於今接續啟動國光路地下道填平。未來建設局將持續推動市政建設，帶給市民更有感的高品質生活環境。

建設局表示，國光路地下道填平工程經費約7,261萬元，在市府積極爭取經費下，由內政部營建署補助約7成經費共4,177萬，工程總長約250公尺，道路全寬約25公尺，除填平國光路地下道，也將一併施作雨水下水道及寬頻管道建置，完成後將對地方的交通網絡、通行安全及都市景觀等帶來正面效益。