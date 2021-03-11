NBA／放話要找回三分手感 Green：屆時聯盟將會有大麻煩
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-11 15:08:29
金州勇士明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green曾經是能投籃的，但只維持了一季。他在2015-16賽季曾經投進100顆三分球，命中率為38.8%。現在他站在三分線外無法給予球隊太大的幫助，不過他堅信自己早晚能找回手感。
Green在2014-15賽季開始到2017-18賽季結束為止，連續4季場均都可以投進至少1顆三分球，總計那段時間他一共投進369顆三分球，在當時的聯盟內線中算是中上水平。然而在2018-19賽季後，他的外線投射就每況愈下了，本季更是慘到只有23.7%的三分球命中率。雖然他在防守和組織上的作用，對於勇士來說不可取代，但在缺少Klay Thompson的情況下，球隊需要他投進一些空檔的三分球。在接受採訪時，Green似乎很有信心自己早晚能找回手感，只要能增加出手數即可，「投籃是一件容易的事，但考慮到我們球隊的進攻和我扮演的角色，因此我不會專注於投籃。」Green也提到說，「如果我的三分命中率能回到36%以上——甚至是40%，我就知道，聯盟中的各隊又會遇到大麻煩了，這是我的目標。」2015-16賽季，在聯盟中至少能投進100顆三分球的中鋒和前鋒僅有27位，Green該季38.8%的三分球命中率能排在第10，同時他在這些球員中的總籃板數(769)、總助攻數(598)、總阻攻數(113)，都排名第一。另外，他的PER值為19.3，排名第5；有效命中率55.1%，排名第7；總抄截數119，排名第6。如果Green真能恢復其巔峰時的投射水準，那以他在場上其他方面的能力，確實勇士將會變得相當有競爭力。然而他得確實做到這一點才行。在本季出賽超過30場，出手三分球超過50次的球員中，Green投出23.7%的命中率，倒數第一。