中職／味全龍首創外野草皮應援席 票價曝光
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-11 15:07:39
味全龍天母主場首戰26日登場，為帶給球迷從感動到撼動的貼心服務，球團也將提供中職五隊首創的「[email protected]會員服務」，球迷加入後可參與主場球賽預測活動，升級版的「球迷點餐到位」服務，可讓球迷透過[email protected]在看球過程下單點餐，開幕初期服務對象僅限「神龍卡」天母季票會員，未來將逐步擴大服務對象。
味全龍表示，創辦人魏應充提出的「棒球經濟生態圈」，包含促進各級棒球發展、帶動健康休閒娛樂、促進親子關係、帶動工作機會與發展經濟等構面，提供球迷創新服務體驗、帶動棒球熱潮也是重要的一環，創辦人因此期許球團能提供球迷從感動到撼動的貼心服務。以服務球迷為出發點，希望球迷在球賽進行中不錯過任何一顆好球，味全龍球團特別結合科技發想各類體貼球迷的服務，希望讓職棒球迷看球體驗全面升級。今天(11日)的開幕記者會中，味全龍特別安排狀元組合王維中與劉基鴻在現場示範本月26日將上線的神龍卡天母季票會員點餐到位服務，和樂鎔融搭檔曾陶鎔與吳東融則在記者會中示範所有球迷都可加入[email protected]會員參與的主場球賽預測活動，吳東融保守預測味全龍球隊的回歸一軍隊史首安將為一壘安打。味全龍3、4月主場例行賽將於3/14（日）上午11點於全台全家便利商店FamiPort、FamiTicket全網購票網全面開放預售，電子票券也即將登場。有關外野區票價，初期進行試營運，採自由席不分區，平日一組1,200元、假日一組1,600元，開幕周主題日每組加價1000元(進場每人皆有贈品)，每組至多4人入場，憑票根可享味全龍專屬野餐墊折扣。