有飛有保佑！媽祖也要偽出國 空中遶境祈福包機5／9啟航
記者陳致宇／台北報導
2021-03-11 15:17:14｜2021-03-11 15:17:24
台灣史上首次媽祖空中繞境祈福航班於5月9日登場，共有北中南各大廟宇共同參與並且動員5架次航班，業者也於候機室及機艙內規畫團拜及祈福儀式，每架次還會邀請最多6尊神像登機，將會是最大空中進香團活動。
創新旅行社董事長李奇嶽表示，台灣本島媽祖遶境多是徒步，澎湖媽祖遶境則是坐船，但卻從沒有人規劃過空中遶境，因此找上台灣虎航合作這次的祈福航班，預計從桃園機場起飛後沿著東部海岸往南飛行，再沿著西台灣往北飛行，途中經過澎湖、金門、馬祖等離島，最後返回桃園機場，航程預計3.5小時。李奇嶽指出，這次活動將會動員5架次航班，每間隔半小時出發，民眾在候機室可參加出發團拜活動，另外還會有傳統的「鑽轎底」儀式，機上則安排祈福儀式、媽祖祈福卡片、有獎徵答等活動，祈求疫情退散，並可獲得媽祖造型平安米，媽祖空中繞境壓轎金、台灣媽祖平安護照、媽祖祈福卡片等好禮。李奇嶽也說，每架次航班最多安排6尊神像登機，會放置在機上第一排座位，登機神像需先申請並符合登機標準，旅客進入機場及搭機時全程也必須配戴口罩，由於是國內偽出國航班，因此不會安排梅花座，若報名狀況踴躍，未來也不排除增班。