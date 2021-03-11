抑制炒房！政院拍板房地合一稅2.0修法草案
記者劉育辰／台北報導
2021-03-11 15:21:16
行政院今（11）日在院會拍板通過「房地合一稅」2.0版修正草案，將於近期送交立法院審議。財政部部長蘇建榮表示，此次修法是針對短期炒作，使用高稅率延長時間，10年以上交易基本上不會受影響，盼藉此抑制房價，讓房地產更加健全，落實居住正義核心價值，但不會波及自主買賣、建商，以及與建商合建者。
本次《所得稅法》部分條文修正草案，主要是修正「短期持有」的定義，為抑制短期炒作不動產，修正個人短期交易房地適用高稅率之持有期間，我國境內居住之個人若持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；若持有房地期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%；法人總機構在我國境內之營利事業，持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%；持有房地期間超過5年者，稅率為20%。但草案未明確訂定草案生效日，將視立法院審議情況，再由行政院決定最後生效日期。蘇健榮強調，《所得稅法》的修正針對短期炒作，10年以上交易基本上不會受到影響。境外也延長短期交易年限，營利事業也是一樣，納入房地合一稅制，境外營利事業也延長短期時間1年，希望藉此抑制蠢蠢欲動的房價，讓房地產更加健全，落實居住正義核心價值。不影響自主買賣、建商以及與建商合建者，另外包含個人調職或被強制執行等非自願因素也不會受到影響。另外納入股權交易跟預售屋納入房地合一課稅，讓房地產市場健全發展。國發會主委龔明鑫則說，「房地合一稅2.0」是健全房地產市場的一環，健全房市小組認為，住宅是以居住為目的，不應被當作投資商品。過去政府已推出許多政策抑制炒房，包含紅單查緝、實價登錄2.0、選擇性信用管制等，而財政部擬定的「房地合一稅2.0」則是透過加重炒作的機會成本，遏止短期操作，這樣的方案不僅不會殃及無辜，對自住者、建商、商辦影響也小。