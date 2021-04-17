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Cosplay文化夯！男女神扮演手遊角色　真人妖精經典還原

記者陳雅蘭/專題報導

2021-04-17 09:00:00

▲小薰（左）跟吳卓源，都曾化身《天堂M》的角色，各個美麗動人。（圖／資料照）
▲小薰（左）跟吳卓源，都曾化身《天堂M》的角色，各個美麗動人。（圖／資料照）
日本動漫魅力席捲全球，同時帶動Cosplay文化、被世界看到，除了日本地區，韓國許多網紅也跟起流行，時常角色扮演開直播吸引網友注意；遊客赴南韓玩樂，也幾乎會去租借韓服，Cosplay成當地人體驗文化。而台灣方面，動畫、手遊等產業也被影響，結合劇情與特效擬出角色，再藉由藝人影響力Cosplay成遊戲中的人物，以簡單明瞭的方式，讓玩家更認識其產品。

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▲▼不少產業、公眾人物搭上《鬼滅》熱潮，常常扮成故事裡的角色，吸引注意。（圖／木棉花、中天YouTube）
▲▼不少產業、公眾人物搭上《鬼滅》熱潮，常常扮成故事裡的角色，吸引注意。（圖／木棉花、中天YouTube）
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▲▼女星、網紅到政治人物，最常扮演《鬼滅之刃》中的禰豆子、戀柱。（圖／三上悠亞IG、拐拐IG、林楚茵臉書）
▲▼女星、網紅到政治人物，最常扮演《鬼滅之刃》中的禰豆子、戀柱。（圖／三上悠亞IG、拐拐IG、林楚茵臉書）
▲▼女星、網紅到政治人物，最常扮演《鬼滅之刃》中的禰豆子、戀柱。（圖／三上悠亞IG、拐拐IG、林楚茵臉書）
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《鬼滅之刃》系列作品紅遍半邊天，電影推出後，再度掀起角色扮演風潮，不分男女老少，紛紛扮演成竈門炭治郎、竈門禰豆子等熱門角色。除了動畫與電影，也推出不少相關周邊，去年更宣布要以故事為題材，推出改編遊戲，分別為PS4《鬼滅之刃 火之神血風譚》與手遊《鬼滅之刃 血風劍戟激戰》，遊戲未上架就造成轟動，影響力可見一斑。

▲許多遊客到南韓遊玩時，也會租借韓服Cosplay成當地古代人。（圖／讀者提供）
▲許多遊客到南韓遊玩時，也會租借韓服Cosplay成當地古代人。（圖／讀者提供）
在台灣想到角色扮演，最有關聯性的則在動漫展、電玩展最常見。手遊《天堂M》因逼真特效與優質遊戲內容，發行至今3年多時間，已累積不少忠實玩家粉絲，因遊戲角色經典，曾找來多位男女星角色扮演。回顧近兩年眾星的Cosplay，吳卓源曾化身「神聖劍士」、小薰（黃瀞怡）扮成高階妖精，男星高爾宣的「狂戰士」；以及《古劍奇譚網路版》李千那的「御劍」、《天涯幻夢》邵雨薇的古裝「甜美小師妹」或「美豔大師姊」等模樣，皆讓人印象深刻。

▲▼小薰為了Cosplay「高階妖精」，成功甩肉7公斤。（圖／資料照）
▲▼小薰為了Cosplay「高階妖精」，成功甩肉7公斤。（圖／資料照）
▲▼小薰為了Cosplay「高階妖精」，成功甩肉7公斤。（圖／資料照）
演歌雙棲的小薰，曾為了遊戲獻上最大尺度，以及Cosplay初體驗，她完美還原絕美的「高階妖精」，穿粉色削肩勁裝，搭配短裙以及長靴，毫不吝惜展露健康體態。小薰透露為了扮演角色，2周內戒糖跟澱粉，每天早上深蹲、進行棒式運動，成功減去7公斤，大膽穿上電玩中性感服裝，「最美妖精」當之無愧。

▲吳卓源曾化身新職業「神聖劍士」。（圖／資料照）
▲吳卓源曾化身「神聖劍士」。（圖／資料照）
歌手吳卓源曾化身「神聖劍士」，這也是她第一次Cosplay，笑說「試一次就愛上」，雖然服裝笨重導致行動不便，但揮劍爽度相當舒壓。她透露會玩遊戲，但不會取本名洩漏身分，幾乎都以「JUJUJUJUJUJUJUJU」命名；也透露朋友曾在虛擬世界遇到取名「吳卓源」的網友，讓她又驚又喜。

除了上述女神們Cosplay，男星高爾宣也曾扮成「狂戰士」角色，他換上酒紅色長衫，搭配長版削肩背心，融合出流行穿搭與「狂戰士」的紅黑視覺美感。高爾宣自認身材與外型不敵「狂戰士」粗獷結實，但為信仰而戰的硬派態度，就像他生命中最想守護的家人一樣；而身為創作型歌手的心路歷程，也與「狂戰士」在逆境不斷奮鬥的堅定信念相似。

▲高爾宣幫「天堂M」代言，現場發布第10個職業角色「狂戰士」。（圖／記者林柏年攝）
▲高爾宣的「狂戰士」模樣帥氣十足。（圖／資料照）
實力派女星李千那成為《古劍奇譚網路版》的代言人，她換上古裝扮成柔美又英氣挺拔的「御劍」角色。除了獻身Cosplay與出演MV，也獻聲為遊戲演唱主題曲《步雲》，此首歌曲是寫給仙家弟子們的作品，以「仙」為主題，希望玩家能夠感受在不同世界的道路上，也能體會到勇敢、追求自我的鼓勵之歌。

除了李千那的古裝扮演讓人印象深刻，偶像劇女神邵雨薇也為了遊戲《天涯幻夢》穿上古裝，Cosplay成「甜美小師妹」及「美豔大師姊」，2種裝扮呈現的軟萌與霸氣感，都讓人為之驚豔。

▲▼李千那（上）與邵雨薇為代言的遊戲裝上古裝。（圖／翻攝古劍奇譚網路版、天涯幻夢官網）
▲▼李千那（上）與邵雨薇為代言的遊戲換上古裝。（圖／翻攝古劍奇譚網路版、天涯幻夢官網）
▲▼李千那（上）與邵雨薇為代言的遊戲裝上古裝。（圖／翻攝古劍奇譚網路版、天涯幻夢官網）
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