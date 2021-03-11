無印良品大降價！休閒鞋比日本還俗 折扣懶人包一次看
記者劉雅文/台北報導
2021-03-11 16:27:10｜2021-03-11 16:28:22
受惠新台幣升值，日系品牌無印良品MUJI喊出大降價運動，已經連續幾年提出降價活動，從2018年至今已經提出砍價6次，今年從三月起，有超過1300項商品都推出降價活動，單品最高降幅還高達56％，像是年熱銷20萬雙的休閒鞋，國內售價比日本還便宜。
這回降價商品中，以台灣年度銷售冠軍「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」為例，前一波已經從899元降價到799元，今年再度調降到699元，相較日本當地售價日幣2990元，折合台幣還要790元，現在不必到日本就能享有更優惠的價格。 另外這次降價幅度最大的，是PE單面可水洗枕，原價1590元，現在新價格只要699元，降幅高達56%；自由組合層架系列則是從原價2500到11900元調整為2390到10990元，防震舒眠床墊（雙人加大）也從原價25700元降到19900元，是這次降價金額最多的商品。 另外無印暢銷的衣服系列，不分男女，內衣系列也從350到590元調整為259到499元，；直角襪也從120元下調到99元，加上系列活動3雙249元，直接替民眾省下荷包。另外，「男有機棉節紗天竺圓領短袖T恤」也從原價450元調降為299元，另外無印的熱銷款雙肩背包（聚脂纖維後背包），也從原來的990元下殺到799元；有機棉超薄可捲繞長形毛巾2入組也降價為159元；其他像是敏感肌化妝水、乳液，也從90到450元降價為89到329元不等。 收納系列也有降價，像是軟質聚乙烯收納系列、PP資料盒也都全面下殺；甚至是「木製面紙盒」，更是下殺超過五折，從原價900元直接砍到399元。另外無印良品的食品也是熱銷榜上不可或缺的部分，即時迷你拉麵系列還有蝴蝶碎餅系列，都從49元調降到39元，降幅20.4％。全台無印良品目前共有54家，與全聯強強聯手的店中店18家，去年因應疫情，無印良品年營收增長2%，未來將持續發展新通路、大店型，甚至希望結合在地農產，以及外送服務，目前與熊貓外送合作，網購方面有著10％的營收增長，另外從3月開始，全聯還培養了20位物流士，打出單筆消費滿3萬享全台免費配送服務。