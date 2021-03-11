打臉王定宇！監察院：財產申報絕無誤植
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-11 16:52:13
已婚民進黨立委王定宇被爆與民進黨發言人兼新聞部主任顏若芳同居，意外扯出王定宇財產申報2年完全相同一事。對此，王定宇今(11)日澄清表示，他已接到監察院通知，因誤觸的原因，導致兩年申報一樣，並強調「烏龍還真多，亂批評的可以更正了！」不過，監察院下午發布新聞稿反駁，強調絕無誤植。
針對財產申報連續兩年一樣，王定宇在臉書發文澄清，108年與109年財產申報一模一樣，原來是監察院財產申報處「109年財產申報下載監察院資料時，誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣」，監院已經打電話向他致歉。不過，針對王定宇指稱財產申報為監察院誤植一事，監察院公職人員財產申報處回應表示，依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法第5條規定，監院受理公職人員紙本申報之財產申報表，僅作形式審核，即於檢視是否填妥基本資料及末頁有無簽章等。申報人以網路申報財產，則無須進行形式審核，如應刊登公報者，逕依其申報資料內容登載。監院強調，監察院公報廉政專刊第171期所刊登王定宇109年財產資料，係依據王定宇109年12月10日網路傳送申報之資料刊載，監院並無誤植情形。