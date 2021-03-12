男演員到阿根廷當送貨員 身分是大咖韓星柳演錫
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-12 08:00:00
韓國愛情電影《今天決定我愛你》集合柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于等人共同演出，4對男女在新年的前一周，各自遇到人生的轉捩點，他們把握機會，揮別過往低潮，追求自己的幸福。柳演錫片中演出在阿根廷的紅酒送貨員，為了電影，在阿根廷出了20天的外景，對當地的美食和美景都大呼難忘：「我想念當時吃的牛肉和在當地的新朋友啊！但現在因為疫情無法再過去見見他們。」
柳演錫電影中演出在南韓因工作過勞的青年，拋下一切遠赴阿根廷過著減壓生活。他的戲分幾乎都在阿根廷拍攝，於當地住了20天，對阿根廷的美景留下深刻印象。柳演錫容易融入國外生活、結交新朋友，在2014年的節目《花漾青春》中前往寮國旅行，就曾因心情太好人來瘋，請全夜店的人喝酒，讓同行的孫浩俊和Baro傻眼的說：「最後全店的人都變成他的朋友了。」談到阿根廷的回憶，讓柳演錫十分想念，他說：「因為疫情的關係，我很久沒看電影也不能出國旅行，電影是在疫情發生前就拍完的，現在真的不時都會想到在當地住的民宿和所有拍攝的場景地。」容易交朋友的他，也和當地協助拍攝的工作人員建立友誼，「當時在阿根廷吃美味的牛肉和美酒，還有拍攝過程，都會一幕幕的出現在腦海中，而且電影中也拍攝很多人一起的聚會，對現在而言是完全不能做的事，讓我現在也很想念當地的朋友。」《今天決定我愛你》3月12日在台上映。
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