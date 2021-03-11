KID洩江宏傑婚變狀態 強碰許維恩新歡0交談
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-11 16:49:45｜2021-03-11 16:53:44
KID今（11）日出席JKF百大女郎頒獎典禮，提到前女友許維恩認愛王家梁，KID大方祝福：「她過得好我就很開心。」巧的是日前他和王家梁都現身製作公司「好看娛樂」春酒，KID說當天兩人沒打招呼，「他家裡有事先離開，我就過去跟康哥、憲哥交陪。」也跟坐在別桌的江宏傑聊聊天。
KID說：「我跟江宏傑都是經歷過新聞風波的人，好好調適心情比較重要，要多給正面力量，不然就會有大家不想看到的事情發生，因為壓力不是一般人能承受的。」當天江宏傑狀態如何？KID說：「他很棒，我們聊聊他上《綜藝玩很大》的趣事，就是正常朋友寒暄。」 而許維恩認愛王家梁，KID說：「我們一直有聯絡，很祝福她，她每段戀情都被媒體高度關注，對一個女生來說很辛苦，大家多給祝福。」現場3位辣模妮妮、莉娜、安希環伺，被問有沒有生理反應？KID笑說：「沒有『站起來』，太緊張了！抽點涼菸壓一下。」 KID點評妮妮是他的菜、F級安希可以「偶爾交往」，聽到安希說：「我喜歡《綜藝玩很大》。」KID馬上撩妹：「我也喜歡很大。」有沒有藉機跟女郎換LINE？KID歪樓：「沒有，我們先從IG下手，藉公開合作的方式去找聊天契機，如果交換LINE也不要被大家知道。」
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