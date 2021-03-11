「砌石」留住生態！侯友宜視察中和藤寮坑溝排水工程
記者陳志仁／新北報導
2021-03-11 17:02:06
為政者若多一點用心，就能降低對環境影響！新北市長侯友宜今（11）日前往中和區視察藤寮坑溝啟動水環境營造工程，並體驗人工砌石；這是新北市第一條規劃營造具有鄉間自然河溪景象的市區排水，期望塑造永續發展的都會型生態河川示範區。
侯友宜聽取簡報後，在師傅的指導下，親身體驗砌石的工藝，侯友宜先選了雙手搬得起的卵石，因為角度不對，試了好幾次，才達到師傅的嚴格要求；侯友宜認為，「砌石排列看似簡單，考驗著體力與美感！」也特別感謝三位國寶級師傅賴木銓、鄭兆善及鄭雲益先生，從台中北上技術指導。水利局長宋德仁表示，經水理演算、不影響防洪需求的深槽卵石堆砌，可以過濾淨化水質，不同流況的變化提供多元化水域棲息環境、卵石堆疊跌水曝氣增加溶氧量，前幾天突逢大雨，河道內因為卵石堆砌，從上游沖刷下來的烏龜能優游其中；本次工程也以塊石固床工及深槽中設置塊石等，調整主流深槽流況變化，營造近自然生態河道，提供生態棲息空間。宋德仁說，過往河川整治主要以人工的構造物為主，以防洪安全為規劃設計目標，「三面光」混凝土也經常為人詬病，忽略了河川及周邊環境的生態議題；隨著環境觀念與生態意識的覺醒，新北市針對所轄19條河川及2條區域排水，目前規劃在中和區藤寮坑溝排水及泰山區大窠坑溪，首創全國打造生態河川示範區，證明在都會區也能營造出自然河川生態。