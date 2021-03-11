女星防疫神曲紅到帛琉 曾陷低潮想放棄
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-11 21:00:00
歌手夏沐近期參與嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，從全台1200名饒舌高手脫穎而出入選節目的參賽陣容，還是唯一從海選晉級節目參賽的女嘻哈歌手，首次參加音樂選秀比賽的夏沐透露：「我非常期待在比賽的過程中，能夠與其他選手和老師們學習，結交音樂路上可以互相激發靈感的新朋友。」
夏沐自2016年從美國回到台灣後，加深了想要踏入音樂圈的決心，但中間在找尋自己的聲線時，一度找不到方向，覺得碰壁，陷入低潮差一點想要放棄音樂，她音樂大神爸爸凃惠源鼓勵她，要不要練習唱Rap？開啟了她唱Rap的契機，「我第一首練唱的Rap歌，就是唱饒舌之神阿姆的《lose yourself》，並在節奏中，找到如何透過音樂表達自己的聲音。」此外，夏沐在去年推出她第一首嘻哈防疫神曲《洗手歌》，該曲紅到帛琉，就連該國前總統陶瑞賓聽到此曲都稱讚夏沐創作實力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。