專訪／家樂福首位本土CEO 王俊超回憶：快樂只有幾秒
記者劉雅文／專題報導
2021-03-12 17:00:00｜2021-03-12 18:29:06
量販業者家樂福於去（2020）年拋出震撼彈，宣布併購頂好與JASONS超市，積極搶攻國內超市大餅，幕後推手是家樂福深耕台灣市場30多年以來的「首位本土CEO」王俊超。法文系畢業的他一路從補貨員做起，是通路業中「從基層幹到CEO」的少數案例，回想起自己確認升任那一刻，王俊超形容：快樂其實只有幾秒鐘…。
王俊超投入通路產業時，台灣的通路大臂其實是「萬客隆」與「高峰百貨」，但法文系畢業的他，最後選擇法商背景的家樂福，同時從補貨員工作做起，但也因為自己從最基層開始練功，從生鮮、家電到商品營運每個環節他都非常熟悉，讓他最後有機會角逐CEO大位。出來爭取總經理大位 只因這句話在王俊超接任CEO前，台灣家樂福歷經7任總經理，清一色都是法國人。前任CEO要卸任時，就鼓勵王去爭取這個位子，但當時王俊超的直覺反應是「不可能」，他不太相信全球總部會打破慣例，讓公司大位由台籍幹部接任，但這位前CEO的一席話卻改變了王俊超。「他對我說：『家樂福在台灣30年了，總要有一個（台灣）人願意站出來去爭取！』」就是這句話打動了王俊超，也開啟了他的面試之旅。他先飛上海與亞洲區總裁會面，又飛法國家樂福總部跟其他高層面試，為了講求公平性，王俊超悄悄地連3天來回奔波，台灣公司裡沒有任何人知道他在參加集團面試。不過，這趟面試結束後，接著的是漫長等待，直到自己都想放棄了，關鍵的越洋電話才響起。當時因為等了好幾周都沒有結果，王俊超的太太忍不住問：「那現在怎麼樣，總不能懸著吧？」王俊超那時還半開玩笑地說：「沒有啦！應該沒有了！因為這麼久的時間也沒接到電話。」只是王俊超話還沒講完，手機就響了，螢幕上顯示的正是法國總部打來的電話，但這通電話只講幾分鐘就掛了，王整個人繃著臉、癱坐在沙發上…。太太眼見狀況不對，連忙安慰：「沒有上就算了！」只見王俊超回頭對她說：「問題不是沒有上，問題是上了！」雀屏中選「快樂只有幾秒」 王俊超看宮廷劇心境轉變回想當時的場景，王俊超到現在都還感受深刻，不過，他卻形容，「快樂真的只有幾秒，每個人都以為我會欣喜若狂，但並不是。」在知道升任CEO後，他開始覺得重擔整個壓下來，唯一的想法竟然是「如果沒有選上不知道該有多好？」 因為他在這家公司工作了20幾年，不管自己做任何的事情，上面都一直有人頂著，如今他確認成為台灣家樂福最高管理階層，背後的壓力瞬間排山倒海而來，看似光鮮亮麗的CEO光環，卻能令人馬上感到窒息。王俊超同時也以宮廷劇的一個橋段來形容自己的心境轉變。他在還沒擔任CEO時，看到《如懿傳》裡演著：乾隆很喜歡一個宮女，但卻不能娶她，王當時心想：「乾隆都已經是皇帝了，愛娶誰，就娶誰，哪有那麼難！亂掰！」但自己當上CEO後才發現，皇帝並非「想做什麼就能幹什麼」，皇帝也有他的無奈，總經理也是！王俊超形容，一名CEO做的任何決定，都關係到所有家樂福的員工，尤其是在將頂好納入旗下版圖後，整個台灣家樂福企業已經拓展到17000多名員工，這些家庭的生計，都掌握在他手上。也因此，接下CEO後的王俊超，每天都兢兢業業的工作，而台灣家樂福營收連續6年正成長，不僅顯示王俊超的確成功地帶領公司成長，業績甚至比前面幾位外籍總經理更好。如今，家樂福決定以併購的方式，來擴大台灣通路市場版圖，王俊超大膽的決定，能否讓公司成為超市領頭羊？全業界都在放大檢視。