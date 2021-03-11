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台中郵局鼓勵捐熱血 捐血一袋致贈超商卡及好禮多多

記者金武鳯/台中報導

2021-03-11 17:20:01

台中郵局鼓勵捐熱血 捐血一袋致贈超商卡及好禮多多
▲台中郵局鼓勵捐熱血，13日在大買家國光店辦捐血，凡捐血一袋致贈超商卡及好禮多多。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.11)
四月清明節連假在即。根據台中捐血中心表示，每逢連假捐血民眾明顯減少，多少影響血庫安全存量。台中郵局未雨綢繆，響應中華郵政推動的「捐熱血、郵愛心」公益活動，將於13日在台中市大買家國光店辦理「你捐血，我送禮」，每捐血一袋，致送超商50元商品卡一張，還有乾拌麵等感謝禮等，呼籲民眾踴躍挽袖捐血，為台中捐血中心挹注血庫安全存量。
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台中郵局今天出動郵政寶寶到台中捐血中心宣導打廣告，陪伴前往的行銷組人員，看到不少民眾在捐血中心獻血，內心感動立即挽袖捐血，熱情澎湃。台中郵局陳湘慈副局長表示，中華郵政自民國92年起，持續辦理全國性捐血活動，至今募血超過41萬袋，為社會注入暖流。
▲台中郵局舉辦捐血活動，今天出動郵政寶寶到台中捐血中心宣導打廣告。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.11)
▲台中郵局舉辦捐血活動，今天出動郵政寶寶到台中捐血中心宣導打廣告。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.11)
 
今年，中華郵政在三月發動「捐熱血，郵愛心」公益活動，整整一個月，在全台規畫38處捐血募集站，由台中郵局提供1萬5000份好禮相送，目標希望募集1萬5000袋熱血，以挹注各地捐血中心血庫需求。
台中捐血中心主任林冠州表示，中心每天大約得提供中彰投和雲林地區1800袋血液，需血量很大。目前各類型血液安全庫存量，大約可維持8天。但接下來的清明節連假，還有各級學校即將放春假，可能進入血荒期，呼籲熱心民眾踴躍捐血，維持安全庫存量。
林冠州指出，由於AB型血型民眾較少，使用量也比其他血型少，日前因為AB型血液庫存量充足，而請暫緩捐血，但現在已趨緩和，呼籲各血型民眾都能來捐血。
▲台中郵局鼓勵捐熱血，郵局員工率先響應，挽袖捐血熱情澎湃。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.11)
▲台中郵局鼓勵捐熱血，郵局員工率先響應，挽袖捐血熱情澎湃。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.11)
 
林冠州說，依規定17歲以上民眾，身體健康就能捐血，但根據統計，捐血主要年齡層落在30歲到50歲之間，如今進入高齡社會，希望捐血年齡能下降，特別歡迎年輕族群參與。凡首次捐血民眾，均可獲贈神秘小禮物。
台中郵局企劃行銷科業務襄理黃建銘表示，台中郵局響應中華郵政「捐熱血 郵愛心」公益活動，將於13日上午9時30分到下午4時，在大買家國光店辦理捐血活動，凡捐血一袋可獲得超商50元商品卡一份外，另加碼贈送香茹酥、乾拌麵及濾掛式咖啡及個人化郵票，還可參加摸彩中大獎，好禮多多，歡迎民眾發揮大愛，捐血一袋救人一命。
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