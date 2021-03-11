泰國偶像歌手焚燒泰王像挺示威！被捕後喊話：繼續戰鬥

根據《四方報》報導

，泰國自去年爆發民主示威以來，已有不少示威領袖因觸犯「不敬罪」而面臨被逮補起訴的困境。而泰國流行樂團《Bottom Blues》主唱Chaiamorn “Ammy” Kaewwiboonpan也因在一場示威活動中焚燒泰王畫像而於週二（2日）被逮補，最高恐被判刑15年。

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Chaiamorn和其他幾名示威者於2月28日前往獄政廳（Klong Prem Prison）抗議，一行人在過程中焚燒了泰王畫像。曼谷警方釋出監視錄影機畫面，從中可看到Chaiamorn在28日凌晨三點左右驅車前往現場，不久後泰王畫像就起火。《Bottom Blues》和Chaiamorn的個人社群帳號當天也都發出一張泰王畫像著火的照片。

警方在2日逮補Chaiamorn，並表示他們手上不只握有監視錄影機畫面，還有目擊證人證詞可供法庭證據，將以「不敬罪」、「縱火」和「毀損公物」等罪名起訴他，並將持續收集其他參與者的犯罪證據並申請逮捕令。警方表示，Chaiamorn為焚燒泰王畫像不慎從高處跌落受傷，目前先送往醫院治療。

▲泰國流行樂團《Bottom Blues》主唱Chaiamorn “Ammy” Kaewwiboonpan因在一場示威活動中焚燒泰王畫像而於週二（2日）被逮補，最高恐被判刑15年。（圖／翻攝自IG）

Ammy自去年示威爆發後就積極參與抗議活動，經常到示威現場唱歌鼓舞示威者，去年10月就曾被捕。

在泰國，泰王畫像十分常見，尤其在政府部門等大樓皆能見到泰王畫像，而毀損畫像被視為是對泰王不敬。若觸犯不敬罪，最高可被判罰15年刑期。