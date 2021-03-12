專訪／學、破、傲、信 家樂福總座王俊超的4字管理心法
記者劉雅文／專題報導
2021-03-12 17:02:00｜2021-03-12 17:35:18
2019年4月，量販業者家樂福宣布與台糖公司簽訂合作契約，接手台糖旗下5家量販、3家超市，為集團版圖注入新活水；隔年又宣布要併購頂好與JASONS超市，而將家樂福一步步壯大的背後推手，正是現任台灣家樂福總經理王俊超。
趁著家樂福逐步改裝頂好店面之際，《NOWnews今日新聞》採訪團隊對王俊超提出了專訪邀約，他也大方的讓我們前進總部，一窺他的「管理心法」。沒有人天生就會當CEO 王俊超默念「一字心法」沒有人天生就會當CEO，王俊超也是！王俊超回想三年前接任家樂福總經理時，心情非常緊張，如今他的心情已有很大的轉變，取代緊張的，已成了「兢兢業業」。一路下來，王俊超更有一套「一字心法」讓自己順利走過來，也帶著家樂福起飛。他表示，上任以來，他每年都給自己一個「字」，第一年就是「學」。當上CEO的第一年，王俊超形容「自己不知道怎麼做CEO」，所以只好到處問人，看到P&G、看到可口可樂CEO都問一下，問他們要怎麼當CEO？看到工作夥伴就問：「你們希望有怎樣的CEO？」 秉持學習的精神，四處求經。第二年給自己的字是「破」，因為那個時在談台糖的案子，他希望談成後，成為突破整個僵局的第一步，於是他開始去推超市、推電子商務平台，想要角逐量販、超市市場的三國鼎立。接下來他給自己的是「傲」字，王俊超希望公司越來越大後，客人在家樂福買東西，會很驕傲跟朋友講說：「你買這麼貴，我在家樂福買得很便宜。」或是工作夥伴在家樂福上班，會很驕傲的跟親戚長輩分享。最後希望還能影響到合作廠商，希望業者都很樂意、驕傲地跟家樂福合作。而在疫情衝擊下，2021年王俊超給了自己「信」字，希望今年透過信心傳達精神。他解釋，因為頂好合併案子真的很大，必須有很好的信念、大家一起團結才能做成，因此他也期許自己有自信、不緊張，謹慎地去做判斷。或許有人認為，王俊超的一字心法只是嘴巴上說說而已？事實上，採訪團隊直擊他的辦公室時，就發現這些「一字心法」被他大大印製表框，放在辦公桌後方，目的就是時時刻刻提醒、督促自己。如何成為好的領導者？王俊超分享經驗家樂福系統在併購頂好後，員工數攀升到17000多人，王俊超每個決策都影響著無數家庭生計，面對這麼龐大的組織，他卻一派輕鬆地告訴我們，除了一字心法外，管理其實很簡單，就是「用人必須給足信任」。「我給你權利、與高度信任，但我也會檢查，一次、兩次有問題，我就把你的權力收回來，你必須要讓經理知道，我可以給你的，我也可以拿回來。」除了用人大膽，凡事講求結果論，王俊超平常也會「閃電出巡」，獨自一人搭著高鐵到各縣市分店去視察。他說：「當哪個店長或經理，來跟我講事情的時候，我可能就會請他們『考慮一下再講』，因為他們這些『把戲』我都玩過。」能有這樣的自信，正是因為王俊超從家樂福基層做起，對各個部門事務瞭若指掌，員工的一舉一動，他都一清二楚，不適任者絕不慰留，因此在他上任這幾年，家樂福內部也經歷了不少人事地震。從這幾年經驗累積下來，王俊超還體認到，要成為一個真正好的領導者，得「捉摸不定」，不讓下面的人知道領導者在想什麼（指感受）。他說：「所以，有時候我都會做一些改變，盡量不要讓他們知道我真正的感受。」但他坦言，因為絕對不跟員工談心，這樣做其實很孤獨。「有太多事情要處理，所以我必須當一個很客觀的人！」 面對事情從容、處變不驚，因為他知道身處高位，下面無數雙眼睛盯著他，如果自亂陣腳，員工就會如同無頭蒼蠅般亂竄。而對待競爭對手，他也有一套原則。會不會去其他超市、量販買東西？他笑著回：「會去逛、但從不買。」他只看競爭對手好的地方。王俊超常常告訴團隊夥伴，去實際看看競爭對手的店舖有什麼優點，好的就學習，如果可以的話，再跟那邊的客人聊天，聊一聊再問看看對方為什麼不去家樂福？ 他認為，這才是真正寶貴的反饋，而不是去看對手不好的缺點。不過，王俊超身上的重擔也非一般員工能感受，面對排山倒海的壓力，他很樂觀，每周都會抽空檔去打網球。「我需要一個激烈的運動，去把那些東西（壓力）消耗掉，不然的話沒辦法。」回到家，他秉持不帶公事回家的精神，跟老婆聊小孩、聊日常，希望百分百抽離CEO的角色。在這一次的專訪中，採訪團隊感受到王俊超許多不同面向，「做事果決、心思細膩」是這次專訪對他下的註解，除了感受他的幽默、直率，從一個又一個故事中，也能體認到他的成功不是一蹴可幾，就像他的人生座右銘「唯有自己更加努力，才會讓自己看起來毫不費力」。