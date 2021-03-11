修憲不談台獨 辜寬敏：黨綱怎能用時空背景不同帶過
記者張志康/綜合報導
2021-03-11 17:36:30｜2021-03-11 17:37:35
民進黨日前成立憲改小組，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，修憲議題將不包括正名制憲議題。對此，台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（11）日表示，「黨綱」是一個政黨成立的初衷與核心理念，也是一個政黨爭取社會支持的重要價值取向，非僅以「時空環境不同」就可對於黨的核心價值一語帶過。
民主進步黨於3月3日成立「憲政改革小組」，將討論出民進黨版本修憲案。憲改小組共同召集人姚嘉文日前提到，據黨綱規定，要制憲且國家名稱是「台灣共和國」，民進黨不能規避建黨的精神；憲改小組既然設在黨內，第一個任務就是完成黨的規定。但同為共同召集人的柯建銘對此則表示，現在時空環境不同，未來黨版提到立法院討論時必須考量可行性。辜寬敏今日發布新聞稿指出，「黨綱」是一個政黨成立的初衷與核心理念，也是一個政黨爭取社會支持的重要價值取向，不應輕易動搖與改變，更非僅以「時空環境不同」就可對於黨的核心價值一語帶過。辜寬敏認為，民進黨身為一個主張「台灣成為獨立且正常的國家」作為政黨基石的本土政黨，對於「制憲」理念更應傾全黨之力與社會進行溝通與對話，藉以凝聚人民的台灣意識、國家意識、國民意識，並輔以務實可行計畫，逐步完成台灣國家正常化的政治理念。這不僅是民進黨的政黨目標，更是多數台灣人民的期待。台灣制憲基金會執行長林宜正則是呼籲，民進黨應重拾建黨之初的理想抱負，順應多數台灣人民欲成為正常國家的殷殷期盼，早日以一部台灣新憲法完成國家正常化的最後一哩路。