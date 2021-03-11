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供水嚴峻　水利署赴新竹籲請產業落實抗旱、加強節水措施

記者林莞茜／綜合報導

2021-03-11 17:38:18

水利署長偕同新竹巿長至竹科召開說明會賴署長
▲供水吃緊，水利署長賴建信今（11）日偕同新竹巿長林智堅至竹科召開說明會，協助產業用水。（圖／經濟部水利署提供）
由於去年一整年以來未受到颱風侵襲，現面臨嚴峻的水情狀況，為因應當前新竹供水嚴峻，水利署署長賴建信偕同新竹市長林智堅關心園區廠商用水情形，於今（11）日會同前往新竹科學園區召開說明會，除說明因應氣候變遷及新竹發展供水規劃外，並說明目前水情及抗旱應變措施，會中呼籲產業配合政府抗旱措施加強節水，共體時艱，以本次旱災難關。
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水利署說明，去年6月至今年2月降雨量較歷史平均短少近1,000毫米，旱災中央災害應變中心於3日宣布，新竹及苗栗台中實施全天減壓供水，非工業大用水戶節水率則由10%提高到20%，希望在雨季之前能提高節水成效，目前新竹寶山和寶二水庫有效蓄水量僅不到2成，水情持續吃緊。因應降雨不如預期，水利署在去年7月已超前佈置，並逐步啟動多項抗旱措施，包括區域水源調度由桃園支援新竹目前每日20.5萬噸，備援水井3.2萬噸及趕辦新竹緊急海淡機組1.3萬噸，目前新竹備援水源已達每日25萬噸，占新竹用水每日用水量55萬噸比例約45%，有效舒緩水庫供水壓力及改善新竹水情。
說明會上，園區廠商也特別感謝水利署和竹科管理局、新竹市政府等單位共同努力和超前部署，輔導各園區減少非生產必要用水及加強用水回收利用達成節水目標，並對於廠商所提用水問題給於協助和全力支援，才能使目前新竹科學園區正常運作，尚無影響生產。
水利署指出，因目前離梅雨季節來臨尚有2個多月，因此已協調地方政府及相關單位盤點開放水資源中心放流水取用、放寬新竹既有水井取水量及開放臨時鑿設抗旱水井，以提供產業備用水源，將旱災影響降至最低，水利署同時也籲請產業配合政府抗旱措施、落實節水行動，共同攜手合作度過本次旱災。
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