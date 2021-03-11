金門推「金廈防疫泡泡」 陸委會：以疫情安全可控為前提
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-11 17:58:37
新冠肺炎自去（2020）年爆發後，兩岸之間因防疫需求暫停小三通，對金門、馬祖經濟造成衝擊。金門縣長楊鎮浯盼重啟小三通，呼籲中央研議「金廈防疫泡泡」，重啟國境大門。陸委會表示，納入評估參考。
陸委會今（11）日例行記者會上，發言人邱垂正表示，小三通是兩岸往來防疫重要的關口之一，政府暫停小三通是基於防疫與尊重地方民意、恢復小三通的客運，涉及到整體的防疫，地方民意、防疫量能於兩岸互動等諸多因素的考量，將由疫情指揮中心、交通部還有陸委會等相關機關共同進行評估，並在疫情受到有效控制後，逐步恢復正常有序的交流。至於金門縣政府所提「金夏防疫泡泡專案」，因為涉及的層面很多，那麼推動的前提仍然是疫情安全可控，那需要進行疫情的分析與判斷，相關的推動也涉及到兩岸的互動，目前的客觀條件、尚不成熟，本會會持續與金門縣政府聯繫，了解地方的需求，現在金夏防疫泡泡的建議，我們也會納入後續的評估參考，並積極研議。
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