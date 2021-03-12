專訪／下屬一跟就20年 一幅畫窺見家樂福總座王俊超魅力
記者劉雅文／專題報導
2021-03-12 17:03:00｜2021-03-12 17:36:43
台灣的量販零售，從早年的通路大臂「萬客隆」跟「高峰百貨」，轉而成為現在的家樂福、大潤發，還有不斷展店的美式量販業者好市多，市場競爭、版圖更迭，其中法商家樂福近年來強攻超市領域，不僅2019年接手台糖旗下量販、超市，今（2021）年還併購了頂好與JASONS超市，目前正在逐步改裝頂好店面，市場版圖漸漸擴大。
這背後不愛邀功的低調推手，正是台灣家樂福總經理王俊超。到底是什麼樣的個性，讓他能這樣一步步沈穩的壯大家樂福事業版圖？《NOWnews今日新聞》採訪團隊除了對王俊超提出了專訪邀約，我們還找到了一位跟著他打拚20多年的老戰友、好下屬。個性詼諧、充分給權 下屬一跟王俊超就是20年臉上時常掛著笑容，待人客氣有禮貌，家樂福苗栗店店長蘇永坤，20多年前就在家樂福高雄分店結識王俊超，當時王俊超是他的上司、家電課長。回想兩人一起從基層打拚起，蘇永坤告訴我們，不認識王俊超的人，可能會覺得他很有嚴肅感，但他眼中看到的王俊超，其實是一個搞笑、詼諧的人。蘇說，王俊超因為神似藝人NONO，以前在愛河的六合夜市，常常被路人要簽名，他就會回去跟大家炫耀說：「 你看，我是明星！」 不僅如此，蘇永坤還加碼爆料，吐槽王俊超其實有時候講話不是很正經，常常不小心開會中爆出「語助詞」，惹得台下一片笑聲，是一個沒有太多主管架子的上司。不過，王俊超沒有因此在工作上放鬆，他用人大膽，給權、給信任，需要的目標會直接下達，一切結果論，相較其他一板一眼的作風，這也是蘇永坤喜歡王俊超的一大原因，因為他在執行目標的過程中，給足信任與發揮空間。王俊超重義氣 找老戰友回鍋升店長兩人不只是上司、下屬的關係，私底下還是好朋友，這緣分得回推到20年前，蘇永坤在不知情的狀況下，在賣場接待了王俊超來買家電的父母親，親切和善的服務，讓王的父母對蘇有很好的印象，後來兩人就成了會登門拜訪的好友關係，時常喝著小酒、一同聊心事，私下的王俊超，其實是個相當重義氣的人，會給蘇永坤很多的鼓勵、幫助。隨著王俊超一步步升遷，後來與蘇永坤就沒有在同一分店工作。蘇永坤坦言，他因為一些原因，這20多年來曾經離開家樂福，跑去大潤發上班，就這麼剛好，當時升任區經理的王俊超，正好帶一票人考察大潤發賣場，撞見他穿紅背心在補貨。蘇回想當時的場景，他說：「當下的我看到他，只想趕快去躲起來，因為不想面對他。」後來王俊超將底下的人支開後，又繞回蘇永坤身邊，語重心長地說：「離開家樂福這麼久，為什麼都不跟我講？」並透露希望能找他回家樂福上班，那一刻對蘇而言相當難忘，這個昔日的戰友，從沒把他忘記，回鍋後的蘇永坤也在重情重義的王俊超提攜下，升任店長。蘇永坤還告訴我們，有一次一位法籍主管去做店訪完後，對生鮮賣場相當不滿意，認為倉庫很亂、商品管理也有問題，於是當下就要解僱生鮮處處長，當時已經升任區經理的王俊超，事後在車上跟主管激烈爭論，因為他認為，該處長在公司已經做十幾年了，應該要給他一次改善的機會。這事讓蘇永坤印象深刻，雖說最後沒能留下那位處長，但他看到了王俊超為了下屬，不惜出頭向上司爭取的態度。至於採訪團隊是怎麼找到蘇永坤這位昔日戰友呢？一切起因來自於一幅畫。王俊超接受《NOWnews今日新聞》專訪當天，採訪團隊意外的在他辦公室的收藏品中，發現了一幅自畫像，畫中將王俊超的神韻，發揮得淋漓盡致，一問之下才知道背後畫手正是蘇永坤的兒子蘇哲緯。妥瑞症患者筆下的王俊超 一幅畫看見他的重情因為兩人因為私下好交情，也會談到彼此的家庭、小孩，蘇永坤的兩個兒子患有「妥瑞症」，一種遺傳性的神經疾病。王俊超知道後，不僅相當疼惜也很常給予鼓勵，他認為妥瑞症的孩子都很聰明，有些藝術天份，在這樣的因緣際會下，蘇永坤讓他的兒子蘇哲緯替王俊超畫了這幅畫。蘇哲緯說，妥瑞症平常動作很多，有時候會忽然用力眨眼睛，有時會發出一些聲音，或是突然想點頭，甚至有些反社會人格，會突然爆粗口等等，但無從控制，就像打噴嚏一樣，忍都忍不住。也因為這樣的狀況，讓他在國中時期，遭受不友善的對待，曾經有一次他在跑操場的時候發作，就有個同學對他喊了一句：「神經病！」個性直接的他，也當下立刻反問對方：「你是在說我嗎？」沒想到只得到對方不屑的說：「你不要對號入座好不好。」像這樣不經意的玩笑、異樣的眼光，對蘇哲緯來說是家常便飯，卻讓身為父親的蘇永坤很是心疼，還好畫畫成為蘇哲緯紓解情緒的出口之一，他常常透過觀察，去勾勒出人物神韻，用畫筆表達對這個世界的感受。蘇永坤告訴我們，當他在跟王俊超闡述自己小孩的狀況時，王會很仔細地聽，他感受得到王俊超的內心是很激動的，也許因為王的親戚小孩中也有相同遭遇，讓他更有共鳴、同理心，甚至為了讓蘇永坤就近照顧家人，王俊超還安排他從花蓮調職回來。你說王俊超有什麼魔力？我想他的成功不是一蹴可幾，而是認真對待每個人、每個小細節，才讓他一步步從基層走向總經理的位子，幫家樂福奠定在台灣零售量販市場上的地位。