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中職／蔡其昌上直播宣傳開幕戰　被樂天女孩逼問

記者吳政紘/綜合報導

2021-03-11 17:54:15

▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
職棒32年開打在即，新科上任的中華職棒大聯盟會長蔡其昌登上浪LIVE《大人物駕到》節目，為中職開打宣傳。為了迎接蔡其昌，浪LIVE特地找來在平台獨家直播的樂天女孩，以及統一Uni-Girls、味全小龍女等啦啦隊，設下三個直播間讓蔡其昌闖關挑戰。
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▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
 
本身就是資深球迷的他，賣力地跟著跳應援舞、玩投球九宮格，答起中華職棒大哉問也如數家珍，還不時盡責地力邀大家多多進球場挺職棒。被樂天女孩逼問答出「每位訪問過我的啦啦隊女孩我都喜歡」的他，還搞笑跑到鏡頭前向太座懺悔喊話：「你知道這都是做效果對吧？老婆！」展現和問政時截然不同的活潑魅力。他也大讚棒球女孩魅力不輸偶像女團，直播斜槓也成了職棒宣傳最強利器。
直播第一站蔡其昌來到味全小龍女琪琪與星岑的直播間，被兩位女孩問及透過擴編選秀而轉戰味全龍的吳東融，他一秒切換回象迷模式開玩笑道：「這對前象迷的我來說是心碎的事。」小龍女們則直呼吳東融現為味全的驕傲，邀蔡其昌一起熱跳吳東融應援曲。蔡其昌跟著音樂擺手扭腰熱跳，雖偶爾跟不上節拍，卻頗具舞蹈架勢。他表示：「這是我當會長以來第一次跳應援。」才跳完，他突然覺得後悔，很害怕今後去每一場球賽都得跳。
▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
 
來到第二戰統一Uni-Girls啦啦隊綵冞及芮絲的地盤，他自爆身為前象迷從沒去過統一主場。被拱跳獅象對決時的應援舞蹈，他浮誇地監看螢幕對粉絲喊話，正經解釋自己現在以中職會長的身份在幫忙中職宣傳，開打後每隊的開幕戰他都會到場表示支持。
▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
 
最後蔡其昌來到樂天女孩菲菲和倪暄的直播間，被逼問到喜歡哪位棒球女孩，他謹慎回答：「每位訪問過我的啦啦隊女孩我都喜歡。」
隨即又立刻搞笑跑到鏡頭前擺哭臉，向太座懺悔：「你知道這都是做效果的對吧？老婆！」收到粉絲打賞價值近兩萬元的火箭特效禮物，受寵若驚的他還學起女孩們舉雙手在頭上比出愛心，難得鏡頭前賣萌答謝粉絲。挑戰投球九宮格，從小就打棒球的他不僅投球有模有樣，回答起主辦單位準備的歷年中職考題也超熟練，讓直播間粉絲們紛紛讚嘆：「會長很會耶！」「這真的是中職球迷無誤。」
▲中職會長蔡其昌上直播宣傳中職開幕（圖／浪Live提供）
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