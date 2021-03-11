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秦偉性侵3女「刑期再加4年」　確定蹲7年8月牢獄

娛樂中心／綜合報導

2021-03-11 18:08:16

▲秦偉性侵3女判決定讞。（圖／資料照、秦偉臉書）
▲秦偉性侵3女判決定讞。（圖／資料照、秦偉臉書）
藝人秦偉被控涉嫌性侵女造型師、編劇及粉絲3名女性，編劇與粉絲部分，去年應執行6年定讞，秦也入監服刑，近日法院針對女造型師一案判刑4年定讞，經檢方聲請，高等法院最終裁定應執行7年8個月徒刑，可抗告。
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秦偉2010年間，要求女造型師到自己住處梳化妝，趁對方挑衣服之際，將她推至床上，不顧女造型師明確拒絕、反抗，稱「不要就是要」性侵得逞。該案在三審階段，最高法院考量只有女造型師單方陳述，無其他補強證據，因此撤銷發回高院更審。
高院審理期間，秦偉否認對女造型師性侵，辯對方都稱他「老公」，雙方發生關係是出於合意，請求法官判無罪，不料，法官認定秦偉性侵事實罪證確鑿，去年7月底判秦4年徒刑，案件上訴後，遭最高法院駁回定讞。日前檢方聲請定應執行刑，今（11日）高院裁定應執行7年8個月，秦可抗告。（編輯：楊穎軒）
▲秦偉性侵3名女性，確定要吃7年8個月牢飯。（圖／秦偉臉書）
▲秦偉性侵3名女性，確定要吃7年8個月牢飯。（圖／秦偉臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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