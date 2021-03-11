謝忻爆乳復出賺更多 洩愷樂神隱11個月現況
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-11 18:34:31｜2021-03-11 18:37:48
挺過不倫風波1年9個月，謝忻今（11）日擔任飾品代言大使，敬業的她甩肉5公斤，激瘦穿上爆乳高衩緊身裙亮相，酬勞進帳6位數。比起謝忻，愷樂至今沉寂近1年，復出看似無期，謝忻說她常常主動關心愷樂，上次聯絡是過年後，「從文字上看她很平靜，沒有大家想像的負面、過不去，給她時間，她會好好的。」愷樂有回歸的意願嗎？謝忻說：「我是對演藝圈有熱情，跌了一個踉蹌，再蹣跚的爬回來，她的話我不知道。」
謝忻坦言這段時間主持0邀約，但是業配未來2個月排滿滿，月入50萬元，收入比上電視還要多，其實轉攻網路，謝忻花半年才敢看網友留言：「心理素質要夠強，剛開始會受傷，現在換個角度看，你（黑粉）來也是幫我衝人氣，我看到下流的話還念出來，你有膽寫我就有膽念。」 但是謝忻最熱愛的還是演藝工作，「《綜藝大集合》是我的根，希望有一天能拿著麥克風，跟鄉親說我是謝忻」，難道想回去？謝忻說：「我沒有想回去，但是祝福它。」她也坦言不會刻意避談阿翔，「我跟瓜哥有群組，還是會聽到他，大家照聊啊，我就是平靜聽大家說故事」，如今她有男友，小倆口「往好的方向進行」，也見過男方爸媽，希望給對方留下好媳婦印象。