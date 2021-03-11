房地合一稅2.0如「緊箍咒」 專家：讓短期投資客更頭痛
記者賴志昶／台北報導
2021-03-11 18:38:38
行政院今（11）日上午通過被稱為「房地合一稅2.0」的修正案，引起市場廣泛關注。對此，房仲業者認為，確實能讓短期投資客更加頭痛，不過也可能讓長期持有價值的不動產成為搶手標的。另也有專家表示，政府在房市仍上揚時加重稅率，可能會助長房價，未來房市將會「先蹲後跳」。
行政院會今通過房地合一所得稅法修正草案，修正短期持有的定義，若個人或法人持有2年內即賣房，則將課45％稅率；若持有2年未超過5年，則會被課課35％，目前全案已交由立法院審議，未來會依審議狀況公布生效日期。對於房地合一稅再變動，有房仲業者認為，這將遏止短期炒作現象。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一上路之後，短買短賣的成本大幅提高，投資購屋行為確實減少許多，因此循著這個模式，房地合一稅若修正通過，將改變短期持有定義，形同緊箍咒再縮緊，確實可能讓短期投資客更加頭痛！張旭嵐指出，根據數據顯示，由於過去境內法人，不論持有年限長短，併入營所稅申報，適用20％，因此法人囤房及短期交易的比例都比自然人高，顯示少數以短期買賣為目的的人士，多改用境內法人的名義購置不動產，以降低稅務成本，使境內法人成為房市短期交易的大宗，因此以目前修改方向，五年內課35至45％的稅率，若通過後，確實會讓投資型交易量減少。不過，張旭嵐分析，修法也會讓法人未來置產規畫更加嚴謹，對投報率佳，地段好，具長期持有價值的不動產，則將會成為搶手標的。吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮則認為，政府打炒房避重就輕，政府並未對症下藥，房市仍然會持續維持在上升趨勢線，但會因短期心理因素影響，市場將「先蹲後跳」。首先，李同榮指出，根據金管會資料，今年1月底建築貸款餘額為新台幣2兆8318億元，月增407億元，與12月一口氣大增逾500億元相比較少，因此官方過度解讀為打炒房成效，其實主要原因是季節性變動因素，過年期間增幅減少是必然；同樣的成屋交易量顯示比較12月丶1月都呈現萎縮，但比較去年同期卻大幅成長18％，市場的價量齊揚，已釋出打炒房政策對成屋市場造成衝擊與影響程度非常有限。此外，李同榮說，房市抄作核心問題是「大咖炒土地」、「小咖炒預售紅單」，而目前成屋交易已成剛性市場，炒作沒有想像中嚴重，房市真正核心問題在土地炒作與預售紅單炒作，而紅單炒作在政府嚴加控管下已有收斂跡象，唯獨炒地比炒房嚴重太多，長期囤地問題必須有對策，否則再怎樣打房，房價都易漲難跌。至於但政府為何不打炒地只打炒房？李同榮稱，究其原因有二，一是政府國有土地與市有土地標售與重劃，都是地價不斷上漲的幫兇，政府如何自宮？另一原因是打炒地將阻擋不了財團與利益團體的龐大壓力，政府在兩難中只好避重就輕，選擇已施行的房地合一稅2.0修法。再來，李同榮強調，片面加重稅制調控房市，在下降趨勢中，跌時會助跌，例如如2014年的北市囤房稅、2016年的房地合一稅就是此種情形；但若在上升趨勢中加重稅制，就會造成助漲現象，而目前的市場處上升趨勢，加重稅制只會漲時助漲。李同榮表示，炒房沒有有利環境無法形成，房市在資金多、利率低、建築相關產業通貨膨脹、經濟成長動力等因素簇擁下，才是這波房價上揚主因，政府不疏洪只圍堵，將抵擋不了資金洪流的破口，不斷運用稅制打房註定失敗。李同榮最後指出，房子是用來住的，是生活基本需求，不是用來炒的，而房價是市場機制的產物，也不適用來打的，政府誤把囤房稅與房地合一稅攬功為打房奏效，但為何不探討2014年的囤房稅與2016年的房地合一稅仍然存在，數隔多年為何全台房價仍然持續上漲？難道是官學界認為稅率不夠重？難道房市政策窮到只剩房地合一稅2.0？其實，官學界一直忽略市場基本面與景氣變動因素，若硬是要把房價打下來，政策施行會適得其反，政府不得不三思而行。