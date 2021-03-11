泰國新生代女星無懼放閃 曾遭明星男友曬照惹爭議
四方報/綜合報導
2021-03-11 18:40:42
相較於華人演藝圈早期的禁愛條令或偷偷談戀愛風氣，泰國演藝圈較類似於歐美演藝圈，許多明星如果交往或是結婚，都會大方跟外界分享。因出演熱門青春泰劇《荷爾蒙》而走紅的新生代女星Thanaerng Kanyawee，長期跟同為藝人的24歲小鮮肉JJ Jaylerr愛得高調，粉絲同樣樂於祝福。雖然兩人戀情穩定，但也曾鬧出風波，原來是JJ Jaylerr曬出thanaerngnin的腳踩在他胸膛上的照片，竟意外引起粉絲撻伐，造成社會輿論。
據悉，兩人交往初期，JJ Jaylerr在社群平台發布Thanaerng腳踩他胸膛的情侶打鬧照，卻被粉絲批評「不適合發布這種照片，請刪除」，而他本人也在幾分鐘後將該照片刪除，不過照片依然被粉絲截圖流出。由於泰國社會民風依然偏保守，他參加記者會被問及為何發布此照片時，雙手合十向媒體大眾道歉，表示他是青少年的參考對象，造成社會大眾觀感不佳，或是做出青少年有可能會模仿的負面行為都是不對的，未來發圖時會更加謹慎。由於JJ Jaylerr外型酷帥，本身也是高富帥，他其實是泰國前總理鑾披汶的曾孫，因此沒踏入演藝圈時已經是富家子弟。但在演藝圈仍相當認真工作的他，這幾年的努力有目共睹，雖然在人氣攀升期大方公開跟女星Thanaerng的戀情，但粉絲熱情程度不減，甚至認為兩人郎才女貌，非常登對。