中彰投分署服務再升級 力推「5夠讚」措施強化競爭力

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勞動部勞動力發展署中彰投分署新年新政，牛年開春即推出「服務再升級 牟職5夠讚」5大亮點措施，包括建置智慧機械與自動化系統整合示範教學產線等，希望透過更優質服務，協助民眾強化競爭力順利就業。

中彰投分署分署長林淑媛表示，為提供更優質化服務，今年將強力推動5大亮點措施，包括建置智慧機械與自動化系統整合示範教學產線、委託設立「人工智慧物聯網技術與應用」產業人才培訓據點、成立銀髮人才資源中心、打造專屬職涯魔法盒─「哈利找伯樂」主題網站，以及青年校園顧問團起跑等，目標全為提升民眾職場競爭力，穩定順利就業。。

林淑媛指出，中部是精密機械產業的重鎮，中彰投分署肩負培育專業人力使命，今年特別在訓練工場內建置智慧機械與自動化系統整合示範教學產線，模擬建置類生產線的實作訓練教學環境，應用在設計製造相關職群15個班次中，加速智慧機械跨域人才的培育。

其資，隨著物聯網時代來臨，人工智慧的跨領域應用，仍是未來人才發展重點。林淑媛強調，分署今年特別規劃成立「人工智慧物聯網技術與應用」產業人才培訓據點，積極結合轄內具有能量的承訓單位，共同致力於物聯網產業資訊及人才養成。

台灣邁入高齡社會，如何促進中高齡及高齡者就業，也列為分署今年重要課題。林淑媛說，中彰投地區45歲到65歲的中高齡勞動人口比率，占區域勞動人口的35.5%，分署規劃將成立「銀髮人才資源中心」，12月開張，作為中部銀髮服務核心據點，協助推動轄區銀髮相關就業促進措施