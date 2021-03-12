今日最聚焦／帛琉旅遊泡泡成行 達人：團費變貴恐成常態
記者陳致宇／台北報導
2021-03-12 10:00:00
台灣與帛琉旅遊泡泡即將成形，等待雙方就細節討論完成後就能啟動，但是台帛雙方每周各有8班航權，加上受限於帛琉機場跑道長度限制，僅能提供單走道客機起降，整體觀光旅遊產值有限，不過旅遊業者認為旅遊泡泡是產業復甦的重要指標，只要有了好的開始，未來還會有更多旅遊泡泡成形，業者也提醒，由於出國各項成本增加，團費變貴將成為常態。
創新旅行社董事長李奇嶽表示，帛琉過去是不少台灣旅客喜愛的旅遊目的地，業者對於產品包裝也都相當熟悉，大多是5天4夜或是4天3夜的行程，主要是以海洋活動為主，像是水母湖、牛奶湖、鯊魚城等，都是相當知名的景點，「帛琉都是搭船旅遊，到定點後下水看風景」，無論是潛水或是在沙灘玩水，一直以來都相當受到旅客歡迎。對於台帛旅遊泡泡即將成形，李奇嶽樂觀其成，如果可以順利成行，這將會是亞洲首個旅遊泡泡旅行團，對旅遊業者來說意義非凡。李奇嶽透露，目前也已接到不少人詢問，參加意願相當高，價錢反而不是第一考量，「悶了這麼久，可以出去走走會相當開心。」李奇嶽指出，根據中央流行疫情指揮中心規畫，每航班最多只能載7成旅客，在人數相對減少的情況下，機票價格將會略為提升，再加上出發前的PCR檢驗、保險，以及為符合當地防疫規範，行程必須在使用指定飯店、餐廳、景點等，所以在這情況下，團費勢必增加不少。李奇嶽直言，出國旅遊變貴這件事，在疫情期間、甚至疫情結束後的一段時間內，將會成為常態，便宜的旅行團恐不復在。此外，台灣飛往帛琉每周只有8班航權，分別為華航6班、長榮航空2班，加上受限於帛琉機場跑道長度限制，僅能提供單走道客機起降，以國籍航空為例，華航使用737-800客機，載客量最高為161人；長榮航空使用A321-200客機，載客量最高為184人。若以指揮中心規畫，每航班最多只能載7成旅客計算，華航每航班上限約112人、長榮航空每班上限約128人，等於一個月出國旅遊人數僅有4千人次不到，相較以情以前台灣每年有1,500萬人次出國、平均每月100多萬人次，差距相當懸殊。李奇嶽認為，雖然旅遊商品售價提高，但因初期數量不多，甚至會面臨「看得到、報不到」的情況，對整體旅遊產值幫助相當有限，但這是好的開始，等待未來第二波、第三波旅遊泡泡再開放，旅遊市場復甦的時刻指日可待。