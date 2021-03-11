311十周年 史哲：疫情解禁邀日本朋友參加2022台灣燈會
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-11 19:26:02
「今天，是311十周年的日子。」高雄市副市長史哲在紀念311十周年的今(11)日針對日台友好年的此刻，有些新聞標題寫著邁邁市長要哭哭了。對此，史哲在臉書貼文表示，其實，大家都知道因為疫情讓台日雙方不能互訪，才是真的哭哭。在這些議題之外，史哲也透過臉書希望在疫情解禁後邀請日本朋友參加2022台灣燈會時在高雄相會。
史哲表示，今年更是「鞏固日台友情之一年」。近日更有許多日台友好的活動，包括明天開展、七月即將在高美館展出的「奈良美智特展」。國境之南方的高雄有著濃厚的人情味，是全世界朋友對於高雄很深的印象。 史哲指出，高雄從歷史的發展脈絡上跟日本有著很深的淵源，從高雄築港設驛、濱線鐵路、淺野水泥會社、哈瑪星的發展等等，現今，在高雄的國際產業發展中，日商夥伴更是扮演著重要的角色，根據統計110年1月底高雄有288家日商夥辦，投資金額更高達527億元，高雄的最大外商夥伴就是日商夥伴。同時在在文化教育的交流中，史哲認為，高雄與日本也有著密切的互動，去年剛修復完成的逍遙園，在修復的過程中，日方的專家與學者多次來台共同研究、分享傳統修復技術，日本九州大谷記念館更特別出借全球只剩兩只、非常珍貴的「逍遙園紀念瓷盤」，作為逍遙園再啟的重要展示品。史哲也說，在逍遙園重新開園當天，高雄日僑學校的同學們更特別以傳統日本太鼓演出來做為開園典禮的序曲。高雄日僑學校是全台唯二的日僑學校，更有著日本文部科學省所認證「在外教育設施」的高雄日僑學校。更特別的是高雄日僑學校與高雄市中正國小共同校舍，是全台第一所與在地學校共生外僑學校，讓高雄與日本間的國民外交互動，從小就開始做起。