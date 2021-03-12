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波蘭攝影師將推寶島攝影集！他曝：台灣才拍得出這美景

The China Post/綜合報導

2021-03-12 23:00:00

Przemek 再推出一系列過去在台北捕捉的絕美夕照
▲Przemek 再推出一系列過去在台北捕捉的絕美夕照 (圖|Przemek Krawczykowski提供)
The China Post報導，波蘭攝影師Przemek Krawczykowski去年在網路上發表一系列「夜間漫步台北城」(Taipei Nightwalk)照片合輯，獨特取景引起許多台灣網友關注。近日， Przemek 再推出一系列過去在台北捕捉的絕美夕照，並向The China Post透露即將推出的攝影相冊計畫。
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他在2017年來台灣旅行三個月找尋對他生命中最重要、最愛的東西。身為專業攝影師的他回到家鄉波蘭後，一邊整理相片一邊回味著台灣的美好，隨後陸續在攝影分享平台Behance分享作品。  
▲Przemek
▲Przemek 再推出一系列過去在台北捕捉的絕美夕照 (圖|Przemek Krawczykowski提供)
 
接受The China Post訪問時， Przemek 分享道，這一系列夕照攝於象山、圓山飯店、指南宮，那時他幸運地抓住每日僅維持數分鐘的「黃金時刻」，當太陽落在相當低的位置，他立馬按下快門拍下金黃灑落城市的那一刻。  
提到台北最佳夕照拍攝地點，他尤其推薦圓山飯店，因為「在這你可以同時拍到飛機飛過城市的畫面」。  
▲Przemek
▲Przemek 再推出一系列過去在台北捕捉的絕美夕照 (圖|Przemek Krawczykowski提供)
 
值得一提的是， 其中幾張照片Przemek使用Photoshop編輯，營造出「賽博龐克」 (cyberpunk) 風格。他坦言，雖然照片經過編輯，但要做出這樣的特效還是配合天時地利，包括天氣、拍攝地都是影響成效關鍵。  
「在我的家鄉波蘭，或是其他歐洲城市都沒辦法做出類似效果的照片，」 Przemek說道，「在台北、香港拍出來的照片更好！」  
 
▲Przemek
▲Przemek 再推出一系列過去在台北捕捉的絕美夕照 (圖|Przemek Krawczykowski提供)
 
最後， Przemek 獨家向The China Post透露，他目前正在籌備整理照片，預計將把「台灣攝影系列」印出，並於線上平台正式販售。  
▲其中幾張照片Przemek使用Photoshop編輯，營造出「賽博龐克」
▲其中幾張照片Przemek使用Photoshop編輯，營造出「賽博龐克」 (cyberpunk) 風格。(圖|Przemek Krawczykowski提供)
 

看更多Przemek Krawczykowski作品

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