太夯！機長、空服員體驗營增開56梯次 一路辦到2021年底
記者陳致宇／台北報導
2021-03-11 19:30:19｜2021-03-11 19:30:22
長榮航空去年首度舉辦航空職人體驗營，機長體驗營開放報名不到5天即宣告售罄，空服體驗營也幾乎班班額滿，為迎合市場需求，以及善用新冠肺炎疫情期間設備能量運用較低的空檔及訓練師資，長榮航空宣布舉辦航空職人體驗營2.0，分別為機長體驗營37梯，名額為296名、空服體驗營19梯，名額570名，凡年滿18以上民眾皆可報名。
長榮航空表示，希望以寓教於樂的方式，藉由讓民眾實際參與機長、空服員養成教育的機會，與消費者溝通、傳達飛安及服務理念與品牌形象，也希望藉此吸引更多優秀的人才投入航空相關產業。長榮航空說明，機長體驗營2.0將於每周六舉辦半日的精華課程，計有37梯次，每梯次將分為上、下午各一組，每組最多僅容納4名學員，主要的課程內容會由機長進行飛行前簡報、參觀飛行訓練器之外，將著重於模擬機操作，在機長帶領下學員可以實飛時間將長達30分鐘，較1.0版足足多了一倍的時間，學員除了可以模擬起降之外，也有機會體驗各種不同的飛行情境；此外，也會將當天錄製模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，連同機長簽名證書、精美紀念品，贈予每位學員留存紀念。空服體驗營2.0則採隔週每周六舉辦一梯次，整日的課程將延續先前的實作體驗，包括機上服務流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節，並採用小組分梯方式輪流使用各項設備，增加學員的操作體驗時間。