NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

部桃1家7口染疫今全出院了！陳時中登門拜訪暖送慰問金

記者林莞茜／綜合報導

2021-03-11 19:45:55｜2021-03-11 20:05:52

部桃護理師一家7口
▲部桃護理師一家7口確診新冠肺炎後終於痊癒出院了，指揮官陳時中與前進指揮所指揮官王必勝登門拜訪致意。（圖／取自王必勝臉書）
衛福部立桃園醫院日前爆發群聚感染，其中案863護理師一家7口不幸染疫，她的婆婆案907在確診當天即死亡，甚至在治喪期間全家都在隔離，不過醫服會執行長、前進指揮所指揮官王必勝今（11）日在臉書上貼出合照，指出受創最深的一家人終於全部出院了，照片上還可見到指揮官陳時中也親自拜訪致意，並送上善心機構關懷的慰問金。
我是廣告 請繼續往下閱讀
部桃群聚事件一共造成21人確診、1人死亡，其中案863副護理長一家7口接連確診，分別是其丈夫案864、小女兒案865、婆婆案907、大女兒案909以及公公案910，婆婆案907在確診當天不幸過世。
為因應部桃事件，指揮中心宣布成立前進指揮所，並由醫服會執行長王必勝擔任指揮官，王必勝今晚在個人臉書上，貼出與護理師一家人的合照，並表示這副護理長一家人全家全都痊癒出院後，指揮官陳時中主動指示要到家中拜訪慰勉。
王必勝說，這次部桃事件受創最深的莫過於副護理長一家人，身心都受到巨大的壓力。副護理長本人痊癒後再繼續待在隔離病房照顧公公，一共在裡面待了40幾天，很孝順，也真的辛苦了。
王必勝提及，就在部桃事件落幕、當大家逐漸淡忘這事件後，陳時中並沒有忘，所以在這家人全都痊癒出院後，他在百忙之中還是主動指示要去他們桃園家中拜訪慰勉。
王必勝也說，在閒話家常中，發現一家人都恢復的很好，也將陸續返回工作崗位，老先生也非常開心部長來訪。王必勝表示，除了訪視，陳時中也帶來了善心機構關懷的慰問金，還有一路幫忙的里長也有過來。
王必勝最後有感而發地表示，常有人問台灣防疫為何做的那麼好？他認為，最大的原因就是因為台灣人互相挺、互相幫忙、互相關心，這也是「Leave no one behind」的精神。
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
9.09%90.91%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
69.6%30.4%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.61%93.39%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀