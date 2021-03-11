部桃1家7口染疫今全出院了！陳時中登門拜訪暖送慰問金

部桃群聚事件一共造成21人確診、1人死亡，其中案863副護理長一家7口接連確診，分別是其丈夫案864、小女兒案865、婆婆案907、大女兒案909以及公公案910，婆婆案907在確診當天不幸過世。為因應部桃事件，指揮中心宣布成立前進指揮所，並由醫服會執行長王必勝擔任指揮官，王必勝今晚在個人臉書上，貼出與護理師一家人的合照，並表示這副護理長一家人全家全都痊癒出院後，指揮官陳時中主動指示要到家中拜訪慰勉。王必勝說，這次部桃事件受創最深的莫過於副護理長一家人，身心都受到巨大的壓力。副護理長本人痊癒後再繼續待在隔離病房照顧公公，一共在裡面待了40幾天，很孝順，也真的辛苦了。王必勝提及，就在部桃事件落幕、當大家逐漸淡忘這事件後，陳時中並沒有忘，所以在這家人全都痊癒出院後，他在百忙之中還是主動指示要去他們桃園家中拜訪慰勉。王必勝也說，在閒話家常中，發現一家人都恢復的很好，也將陸續返回工作崗位，老先生也非常開心部長來訪。王必勝表示，除了訪視，陳時中也帶來了善心機構關懷的慰問金，還有一路幫忙的里長也有過來。王必勝最後有感而發地表示，常有人問台灣防疫為何做的那麼好？他認為，最大的原因就是因為台灣人互相挺、互相幫忙、互相關心，這也是「Leave no one behind」的精神。