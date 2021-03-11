高港起源之丘 李雨蓁：重建歷史園區需要關鍵拼圖
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-11 21:00:00
數百年前，高雄港原本是一座潟湖，潟湖的開口，從旗后山-柴山的破口中與大海相連，也就是現今的第一港口。港口旁有一座小山丘，就在通往西子灣的必經之路上，偶爾會被稱為「哨船頭信號山」，卻涵蓋了高雄港350年來的歷史變遷，台灣基進組織部主任李雨蓁在臉書PO文表示，信號山周邊的各種建築，見證了鄭王國、清帝國、大英帝國、日本國、中國等各方勢力的交替與角逐。
李雨蓁表示，近年高港掀起文化復興浪潮，也獲得文化部支持，推動歷史現場再造之興濱計畫，過去高市府文化局和立委賴瑞隆的協調下，移除擋住領事館的舊海巡宿舍，海巡署也願意配合一港口安檢所的再造，就是為了再現這些歷史場景，留給大家一個開闊的港灣視野。民眾可以搭乘遊港船在領事館前登陸、可以徒步、騎腳踏車從捷運站來到這個園區，在短短幾步路間，盡攬高港美景，也了解高雄港的誕生始末。她覺得所謂歷史現場，沒有比這裡更棒的地方了！李雨蓁指出，在雄鎮北門修復即將完成之際，唯一仍受佔據、尚未開放於公眾的，就是港務局長宿舍（現港務公司董座宿舍）。如果港務公司能活化這棟建築，那麼由於建築幾乎和小山同高，她建議宿舍頂樓的平台，就能架設步道串聯砲台的平面，並利用宿舍本身來做立體動線，形成以砲台為核心的海景大平台與環繞動線。李雨蓁也認為，宿舍本身可以再利用，一樓作為展示館、圖書室、賣店、二樓可做為餐飲/咖啡店。在內部保留原本宿舍格局和部分內裝，以多重角度介紹港務局與港務公司歷史，以及第一港口出海口這塊山頭歷史上的變遷，讓信號山成為有水運有陸域，橫跨5個世紀、6個政權的歷史現場主題公園。