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新版房地合一稅即將上路　財政部估交易量最多減3成

記者林莞茜／綜合報導

2021-03-11 20:04:58

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▲針對今（11）在行政院會上通過的「房地合一稅」2.0修正草案，財政部次長李慶華預估將會影響不動產交易量最多3成。（圖為示意照／NOWnews資料照片）
行政院今（11）日在院會上拍板通過「房地合一稅」2.0版修正草案，同時將預售屋、一定條件的股權交易納入房地合一稅課稅範圍，持有兩年內交易最高稅率為45%。財政部次長李慶華表示，預估將會影響不動產交易量最多3成。
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為了遏止炒房歪風，行政院在今日院會上，拍板通過房地合一所得稅法修正草案，修正短期持有的定義，若個人或法人持有2年內即賣房，則將課45％稅率；若持有2年未超過5年，則會被課課35％，目前全案已交由立法院審議，未來會依審議狀況公布生效日期。
對此，財政部次長李慶華表示，在內政部地政三法修法後，就把預售屋視為不動產，因此財政部修正所得稅法中的房地合一稅制，也會納入預售屋。而這次房地合一2.0，僅是法規的修正而不是「新制度」，預估對不動產交易量的影響最多會減少3成。
依據2016年房地合一初上路的經驗來看，當時是「新的制度」上路，確實影響不動產的交易量，減少約3成；但是根據這次房地合一2.0，僅是法規的修正而不是「新制度」，所以上路確實會對不動產交易量有影響，最多減少3成。
李慶華稱，今日拍板過後就有傳出消息有人大量拋售預售屋，可見修法有效，未來投資人囤房的比例可望下降，惜售或供給減少，都可能會造成房價上漲的情形。
此外，李慶華稱此次修法稅基的部分未做太大調整，財政部預估在營利事業部分的營所稅將增加0.71億元，個人房地合一稅則會減少5.45億元，等於房地合一方面的稅損為4.74億元。
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