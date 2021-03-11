中保科副董林建涵看疫後 智慧住家、城市商機爆發
記者許家禎/台北報導
2021-03-11 20:06:33
去（2020）年新冠肺炎疫情影響部分產業，航空業遭到重擊，而中保科技集團旗下的復興空廚趁勢轉彎，開發更多元的銷售通路，洽談更多ODM/OEM機會。同時，資金回流台灣，台灣住宅市場也火熱起來，而集團旗下的中保無限+與保創科技抓緊商機，除切入住宅大樓公共中央監控系統、門禁、停車管理系統外，也將以此為基礎「進攻」大樓每戶每家找商機。
回顧去年，中保科技集團副董事長林建涵今（11）日參與媒體春酒指出，目前集團所提供服務能與民眾直接接觸的據點或通路及樣體，總數（服務客戶數）突破50萬，產值近150億元。事業藍圖延伸到食（復興空廚、棧直火廚房）、醫（立偉電子）、住（中保無限+、保創科技）、行（中保物流等）。去年疫情重創餐飲業與航空業，進而影響復興空廚，但林建涵指出，這是危機也是轉機，重新策略調整，包括開發更多元的銷售通路:與量販店洽談ODM/OEM機會，並將毛利率低的商品線與門市停掉，也評估新的門市點。另外，疫情影響再加上國際熱錢流竄，台商回流、都市更新與危老案成為議題，受到關注。目前長期服務客戶有國泰建設、忠泰建設、潤泰建設、宏普建設等，案場類型以住宅大樓為大宗（佔70%）、其次為商辦大樓（20%），其他為商場或飯店（10%）。而除切入住宅大樓公共中央監控系統、門禁、停車管理系統外，也將以此為基礎「進攻」大樓每戶每家之監控、安全管理找商機。林建涵表示，近年陸續開發增加社區公共資訊APP與住宅APP，以提供使用者更即時便利的貼心服務，也因此在智慧建築市場大有斬獲，業績連續兩年近20%成長，集團持續看好智慧建築是新建案興建的趨勢，預期發展更多產品項目，將成為集團成長動能之一。而中保科也將物聯網整合經驗，轉移到智慧城市解決方案，建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等11項的智慧城市解決方案，光是去年智慧城市相關業務營收就占中保科約15%。林建涵也透露，相關智慧城市建置，在高雄的案例很成功，目前也正與新北、桃園、台中、台南、高雄等地方洽談，未來很有想像空間。中保科今年2月合併營收為11億2113萬元，年成長0.65%，前2月合併營收為23億2135萬元，年成長5.21%。中保科今日股價漲0.11%，收在88.2元。展望今年，林建涵看好智慧住家、智慧城市商機將是成長動能之一，另外經營延伸到餐飲，除自有品牌「棧直火廚房」外，也代理新加坡美食品牌「匙碗湯」，因此樂觀展望今年營收可望突破去年137億元的水準，有信心寫下連續6年創新高紀錄。