建立廉政夥伴關係 水保局落實誠信透明採購機制

農委會水土保持局每年推動整體性治山防災、大規模崩塌防減災及農村再生等業務龐大，為了讓社會大眾了解業務工程績效及強化採購廉政透明措施，水保局臺中分局今天邀請檢調及企業廠商等相關單位代表，舉辦「企業誠信暨採購廉能座談會」，盼藉此強化外部監督效能，建立廉政夥伴關係，提升民眾對廉能政府的體認和信賴。

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座談會由水保局王晉倫副局長親臨指導，臺中分局邱啓芳分局長主持，會中邀請台灣透明組織、臺灣臺中地方檢察署、法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局臺中市調查處、分局業務往來廠商及同仁參與，會中討論溝通熱絡。

▲水保局台中分局舉辦「企業誠信暨採購廉能座談會」，盼藉此強化外部監督效能，建立廉政夥伴關係。（圖／水保局台中分局提供）

座談會首先公開說明水保局年度採購情況及採購透明機制，並針對企業誠信、行政透明、國際廉政趨勢以及採購弊端或貪瀆案例進行解析。在綜合座談中，與會人員進行意見交流，以強化同仁及廠商對企業誠信、採購及廉政法規的認識與瞭解，期以深化公私部門人員廉潔知能。

水保局臺中分局長邱啓芳表示，藉由邀集與水保局往來廠商及地區檢察、廉政、調查及地方團體等人員共同參與座談會，公開機關採購透明機制與廉政法規，盼能建構多向溝通平臺，以擴大結合公、私部門力量，強化外部監督效能，建立廉政夥伴關係。如此，除了能讓公務員安心執行職務、維護廠商合理權益，也能讓民眾在政府妥善監督稽核下，擁有優質公共建設，肯定水保局廉能形象。