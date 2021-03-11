中職／樂天桃猿新洋投威克神　家庭因素不來台

樂天桃猿新洋投威克神（Aaron Wilkerson）至今尚未報到，樂天總教練曾豪駒表示，威克神由於家庭因素，今年確定不會來台。

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曾豪駒表示，威克神因為老婆身體有些狀況，經過思考之後，決定留在美國照顧老婆，前兩天也正式回覆球團不會來報到，目前球團也已經正在積極尋找新洋投。

目前王躍霖因傷無法在一軍，樂天洋投歐飛登（Dillon Overton）有可能暫時取代他的位置，此外，王志煊目前狀況不錯，有機會在一軍名單內。