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李克強定錨一中原則、九二共識　反對「台獨」

新頭殼newtalk

2021-03-12 05:35:13

▲ （圖／新頭殼）
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中國兩會今（11日）結束，而中國國務院總理李克強再次重申「一個中國」與「九二共識」的對台方針，他堅持推進兩岸關係的和平發展，以及祖國統一。他強調「兩岸一家親」，並表示會持續推動兩岸融合發展。他也歡迎任何台灣政黨與中方交往，不過他警告「反對任何形式的台獨」。
今日下午13屆全國人民代表大會4次會議閉幕式後的國際記者會上，李克強答覆台灣媒體的問題「台灣希望跟中國在後疫情時代能夠恢復交流。但兩岸關係目前沒有看到和緩的跡象，中方是如何看待這個問題，以及未來該如何回應？」
對此，李克強表示「中國對台灣的大方針是一貫的，也是十分明確的，就是堅持一個中國原則和兩岸共識。」他說「我們歡迎台灣任何政黨、團體與我們交往，也歡迎台灣各黨派團體人士就兩岸關係和民族未來與我們開展對話」。
不過，李克強也警告，「反對任何形式的台獨分裂活動，也反對外部勢力的干涉」。最後，他提到「我們一直秉持『兩岸一家親』的理念」。
而對於李克強的言論，陸委會則表示，「中國人大今天通過的『愛國者治港』法案，已經變成了『愛黨者治港』」，陸委會暗示，這些事情將來會受到歷史與人心的嚴格檢視。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
國務院總理李克強今日於兩大閉幕式後召開國際記者會，就兩岸關係他表示，中國對台灣的方針一直是「一個中國」、「九二共識」，在此前提下，歡迎台灣各黨派人士開啟對話。 圖：翻攝自CCTV YouTube（資料照）
國務院總理李克強今日於兩大閉幕式後召開國際記者會，就兩岸關係他表示，中國對台灣的方針一直是「一個中國」、「九二共識」，在此前提下，歡迎台灣各黨派人士開啟對話。 圖：翻攝自CCTV YouTube（資料照）
 
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