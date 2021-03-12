黨內拱參選2022副元首　杜特蒂：子弟兵想當總統

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓總統大選明年將登場，總統杜特蒂領導的執政黨正徵詢黨內意見，希望推舉杜特蒂參選下屆副總統。杜特蒂則點名子弟兵、參議員克里斯多福．吳，表示「他想當總統」。
菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任。因此，杜特蒂（Rodrigo Duterte）若有意在下屆選舉出馬角逐，只能參選除了國家元首以外的職位。菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，與杜特蒂同屬「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）的菲國眾議院副議長馬蒂內茲（EricMartinez）今天透露黨內希望推舉杜特蒂出馬的消息。他表示，PDP副主席、能源部長庫希（AlfonsoCusi）正針對這項提議「在全國各地徵詢黨員意見」。杜特蒂首席法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）先前提出，杜特蒂可與長女薩拉（Sara Duterte）組成「杜特蒂-杜特蒂」配，由薩拉角逐總統大位、杜特蒂競逐副總統一職。不過，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）去年11月說，杜特蒂計劃任期結束後返回家鄉納卯市（Davao），帕內洛這項提議「是他的個人意見」。現任納卯市長的薩拉1月也否認她將角逐下屆總統。她表示：「如果屆時我能做些什麼幫助這個國家，我懇請他們（支持者）允許我參選2034年總統。」另一方面，杜特蒂今天出席一場動土儀式時說，曾擔任他特別助理的克里斯多福．吳（Christopher BongGo）請他幫忙宣布，「他想要當總統」。不過，克里斯多福．吳回覆媒體詢問時否認杜特蒂說法。他表示：「那只是總統的玩笑話。」克里斯多福．吳說，除非杜特蒂出馬競選下屆副總統，他才可能改變主意參選。菲律賓大學研究團隊OCTA今年2月公布民調結果顯示，受訪菲國成年人中，22%支持薩拉成為下屆總統，在可能人選中名列前茅。根據這份民調，其他呼聲較高的下屆菲國元首人選包括：2016年參選總統落馬的參議員柏吾（Grace Poe）（13%）；菲律賓拳王、現任參議員巴喬（MannyPacquiao）（12%）和前總統馬可仕（FerdinandMarcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）（12%）。至於備受矚目的政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）（11%）及克里斯多福．吳（6%），支持率位居第5、6位。（編輯：高照芬）1100311