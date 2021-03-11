與一日雙塔別苗頭？林右昌明晚騎偉士牌挑戰24小時不斷電
記者陳志仁／基隆報導
2021-03-11 23:38:20｜2021-03-11 23:39:31
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林右昌今（11）日在臉書PO文表示，明天的這個時候，即將開啟這項挑戰，這是一個難得的機會，更是一個難熬的考驗！「24小時不斷電」這個點子，是從推廣基隆觀光而來的，希望廣邀愛好微旅行的朋友，一起來到基隆從早玩到深夜、24小時不斷電！林右昌指出，要把這股精神走出基隆，分享到全台灣！讓這個熱情的島嶼「24小時台灣不斷電」吧！明天晚上將從基隆出發，一路經武嶺、日月潭、阿里山，以切西瓜的方式一路騎向墾丁大街，分享基隆人不斷電的精神與熱情，「如果你在路上遇見我，記得，和我揮揮手！」這次的台灣縱走切西瓜「24小時不斷電」行程，12日晚上8點基隆文化中心廣場進行車隊集結，騎行路線全程超過700公里！車隊從基隆出發後，將由宜蘭北橫公路前往武嶺，預計清晨4點抵達武嶺，車隊將在武嶺慶祝登頂；林右昌也將在台灣公路的最高點，向大家推薦基隆獨家美食—海味泡麵和泡泡冰，恢復體力後繼續衝一波，向南投日月潭、嘉義阿里山前進。車隊預計在3月13日晚上7點抵達終點屏東墾丁大街，車隊將在墾丁大街切西瓜，慶祝完成24耐行程！同時活動亮點還有美食大PK，回應終點站－屏東縣長潘孟安的戰帖，林右昌特別帶了基隆的冠軍元宵、全國最讚的基隆肉圓，並向潘孟安喊話，「不用操心，只要準備好餐具和香菜就好了！」
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