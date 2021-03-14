影／《追劇》幼稚少爺的戀愛 「越愛越想欺負妳！」
影像中心/綜合報導
2021-03-14 10:00:00
「如果我的愛情有什麼陰謀的話，那也只能是想著如何愛你。」伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中當幼稚少爺碰上乖巧司機女兒，竟撞出了一場愛情的陰謀！你追我跑的愛情故事，就像是小男生會欺負喜歡的女孩一樣，任性的少爺「翹碩」在不知不覺中，逐漸踏入「艾咪」的愛情陰謀裡，但這場愛情戰爭究竟誰是贏家呢？
伊林旗下藝人飾演男主角的楊翹碩表示：「這次很高興能夠跟醒吾科技大學合作，在這兩天的拍攝過程，最令人印象深刻的是我壁咚艾咪這場戲，以前我沒有嘗試過這種霸氣壁咚又對女主角生氣的戲，所以NG了好多次。透過指導我才能領悟到那個感覺和精髓，我很謝謝這次機會帶給我新的挑戰，很高興遇見大家。」 伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）