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台灣乾旱恐影響晶片生產！財經外媒點名蘋果、特斯拉

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-12 06:32:24

▲有知名財經外媒近日報導，稱台灣的缺水危機，恐怕也將對晶片生產造成威脅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有知名財經外媒近日報導，稱台灣的缺水危機，恐怕也將對晶片生產造成威脅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
台灣正面臨半世紀以來最嚴重乾旱，民眾的日常生活陸續受到影響。不過有知名財經外媒近日報導，稱台灣的缺水危機也將對晶片的生產造成威脅，並點名蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)，說這些國際科技大廠恐怕會因此被波及。
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美國知名財經周刊《巴隆》(Barron's)週三(10日)報導，指出台灣乾旱的問題若不能緩解，蘋果、特斯拉產品所需的晶片供應也將連帶受到威脅，因為在晶片等半導體的製程中，大量的用水有其必要。
▲美國有財經周刊關注近期的台灣乾旱問題，點名恐將影響晶片生產。（圖／翻攝自《巴隆》網站）
▲美國有財經周刊關注到近期的台灣乾旱問題，點名恐將影響晶片生產。（圖／翻攝自《巴隆》網站）
《巴隆》並引用台積電最近的社會責任資料指出，該公司在台灣的生產線每日共需要約15.6萬公噸的水，而目前的備用水資源，大概夠台積電維持正常製造作業到5月底，現階段台積電已開始以卡車運水支應生產所需。
《巴隆》也分析道，雖然台積電致力於透過回收循環利用與其他技術，降低製造每個晶片所需用到的水量，但有鑑於當前全球半導體供應已經十分緊繃，如果乾旱持續下去，情況勢必會更糟。
往年台灣因颱風、梅雨等天然氣候因素，通常都能有足夠的降雨，但去年一整年沒有任何颱風登陸，加上秋冬南部進入傳統氣候上的乾季，降雨量創逾半世紀以來的新低紀錄，目前新竹以南的水情相當吃緊，多個縣市都拉起用水警報。
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