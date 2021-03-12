被弟弟、弟媳捅刀 英威廉王子發聲：非種族歧視的家族
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-12 07:05:44
英國薩塞克斯公爵夫婦哈利(Prince Harry)、梅根(Meghan Markle)近期接受美國節目專訪，爆出王室親子問題、種族歧視等爭議，眼見風波仍持續在燒，哈利的哥哥威廉王子(Prince William)11日首次公開現身並回應此事，強調王室成員絕非種族主義者，將與弟弟進行談話。
綜合英國媒體報導，威廉王子11日與妻子凱特王妃到倫敦東部一間學校訪問，為2人在專訪曝光後，首次於公開場合露面，有在場傳媒問到對王室被指控的看法時，威廉王子回應說他們不是會種族歧視的家族，也承認事發至今都還沒跟弟弟說過話，但會抽空找哈利聊聊。在英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)9日以聲明回覆事件後，威廉王子是第一位直接回應梅根指控的王室成員，他們的父親查爾斯王儲(Prince Charles)日前出席公開活動時，則沒有回應有關專訪的內容。有熟知王室狀況的人士向英媒透露，梅根的種族歧視指控，令威廉王子和查爾斯王儲都相當不高興，其中威廉還對妻子捲入妯娌間的紛爭感到憂心。梅根在專訪中除了指控嫂嫂凱特曾經弄哭她，更稱兒子亞契被質疑膚色問題而得不到王子頭銜。專訪內容令王室備受壓力，英美民眾反應兩極，有人力挺梅根，但也有人質疑專訪的動機；英國《每日電訊報》的專欄作家泰勒(Helen Kirwan Taylor)直言，不排除梅根只是想打入美國上流社會，所以不願花時間去了解英國人，有關種族歧視的指控，很可能只是緣於英美之間的文化差異，認為只要梅根願意花時間去了解，就會適應英國的文化。